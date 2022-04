Huawei Mate 50 pokazany. Będzie działał na HarmonyOS 3

Powiedzieć, że Huawei przeżywa ostatnio ciężkie czasy to jak nie powiedzieć nic. Brak systemu Google, który skutkował totalną anihilacją działu smartfonów marki na zachodnich rynkach to jedno, ale pojawiające się w ostatnim czasie oskarżenia, czy to o dostarczanie technologii do chińskich więzień, czy też - dla Rosji mocno dobiły reputację Huaweia w świadomości konsumentów. Marka oczywiście wszystkiemu zaprzecza, natomiast takie działania jak rozwiązanie współpracy przez Roberta Lewandowskiego odbijają się szerokim echem. Niezależnie od ich stopnia zaangażowania w Rosji, marketingowo Huawei ma pod górkę jak jeszcze nigdy. Mimo tego, nie rezygnuje z produkcji smartfonów i co więcej - produkcji flagowców.

Kolejnym z nich ma być Huawei Mate 50. Pojawił się na pierwszych zdjęciach

Mate to niegdyś uwielbiana seria Huawei'ów która pokazała, ze chińscy producenci potrafią konkurować jak równy z równym z Samsungiem czy Apple w kwestii najlepszych podzespołów. Premierę serii Mate 10 z ich sloganem "inteligentna maszyna" pamiętam do dziś. Mate 50 nie ma najmniejszych szans, by powtórzyć jego sukces w Polsce, ale i tak jest to smartfon, któremu warto się przyjrzeć z dwóch powodów. Po pierwsze, widać wyraźnie, że Huawei stara się wyróżnić tym, jak jego telefony wyglądają. Jeżeli więc podobał wam się design Novy8 i P50, to tutaj będzie więcej tego samego.

Drugą rzeczą jest oczywiście jego system operacyjny. Po zapowiedziach w zeszłym roku Huawei w kwestii HarmonyOS zaciągnął hamulec ręczny. Moim zdaniem, tuż po zapowiedzi, kiedy oczy technologicznego świata były skierowane na nowy system, Huawei miał możliwość ugrać nieco kapitału, jednak zdecydował się nie wypuszczać w krajach Europy telefonów z HarmonyOS. Dlaczego? Nie wiem. Mate 50 ma podobno działać właśnie na HarmonyOS w wersji 3. Być może więc, jeżeli telefon dotrze do Polski, będzie to pierwszy smartfon Huawei właśnie na HarmonyOS. Patrząc na to, że Huawei w dalszym ciągu będzie pozbawiony takich rzeczy jak 5G, nowy system operacyjny dotrze do Polski może być jedną z kluczowych kwestii, które mogą przyciągnąć konsumentów do marki.