OPPO Reno7 Lite 5G to najnowszy przedstawiciel nowej serii smartfonów, która jest już dostępna w Polsce. Telefon wyróżnia autorskie wykończenie OPPO Glow oraz przyciągające uwagę diody powiadomień

Na początku kwietnia w Polsce pojawiło kilka smartfonów OPPO. Wraz z Find X Pro, zadebiutował również Reno7 5G. Smartfon został wyposażony w potrójny tylny aparat: główny o rozdzielczości 64MP, ultraszerokokątny (o kącie widzenia 118 stopni) z matrycą IMX355 oraz aparat makro. Z przodu umieszczona została kamera selfie o rozdzielczości 32MP z matrycą IMX615. Pod koniec ubiegłego miesiąca do sprzedaży w naszym kraju trafił podstawowy model Reno7. Dziś pojawia się jeszcze jeden, który ma szansę być jednym z często wybieranych smartfonów w tanim abonamencie. Oto OPPO Reno7 Lite 5G.

Reno7 Lite 5G posiada 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu na poziomie 60 Hz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Wyposażony jest w główny obiektyw o rozdzielczości 64 Mpix, makro (2 Mpix) oraz głębię ostrości (2 Mpix). Z przodu znajduje się aparat selfie 16 Mpix. W środku znajdziecie Snapdragona 695 5G z grafiką Adreno 619 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej na dane. Do tego bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 33 W (SUPERVOOCTM). Smartfon działa pod kontrolą systemu Android z nakładką ColorOS 12.

Ciekawostką w tym modelu jest również wykorzystanie dwóch diod na tylnych aparatach. Służą one do powiadomień. Świecą się w różnych kolorach w zależności od aktywności wykonywanych przez telefon: od włączania, poprzez podłączenie do ładowarki, a na informowaniu o połączeniach przychodzących i powiadomieniach z aplikacji kończąc.

OPPO Reno7 Lite 5G w Polsce. Cena i dostępność

Smartfon w Polsce dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Cosmic Black) oraz tęczowej (Rainbow Spectrum), w której wykorzystano dwie warstwy pokrycia. Wierzchnia powłoka to gradient przechodzący od czerwonego, przez żółty do zielonego. Dolna warstwa wykonana jest z indu i nadaje połysk całej strukturze. Od 9 do 22 maja smartfon OPPO Reno7 Lite 5G będzie można kupić w specjalnym zestawie wraz ze słuchawkami OPPO Enco Free2 oraz roczną ochroną ekranu w cenie 1899 zł.