Huawei Mate Xs 2 zaprezentowany. Nowy składak bez 5G i Usług Google

To, co wyróżnia Huawei Mate Xs 2 na tle jego poprzedników, to przede wszystkich odchudzona konstrukcja. Zmniejszenie jego wagi o prawie 50 gramów będzie mocno odczuwalne - smartfon ważyć będzie 255 g. Jednak jego odchudzenie nie idzie w parze z pogorszeniem elementów, z którego jest wykonany. Wręcz przeciwnie. W modelu tym zastosowano nowe zawias, który pozwoli rozłożyć ekran całkowicie na płasko - bez widocznego i odczuwalnego załamania. Sam ekran w Mate Xs 2 to 7,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli z odświeżaniem 120 Hz.

Po jego złożeniu otrzymujemy 6,5-calowy panel o rozdzielczości 2480 x 1176 pikseli. W ekranie znalazło się miejsce dla pojedynczej kamerki selfie 10 Mpix z obiektywem szerokokątnym z możliwością nagrywania filmików w zwolnionym tempie w rozdzielczości 1080p i 240 klatkach na sekundę. Z tyłu znajdziemy potrójny układ z aparatami 50 Mpix (główny), 13 Mpix (ultra szeroki) i 8 Mpix (telefoto).

W środku znajdziemy ośmiordzeniowego Snapdragona 888 z Adreno 660, 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Do tego bateria o pojemności 4600m Ah i szybkie ładowanie 66 W. Telefon nie obsługuje łączności 5G, można też zapomnieć o bezprzewodowym ładowaniu. Posiada za to czytnik linii papilarnych w przycisku bocznym, wsparcie Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Urządzenie działa pod kontrolą Harmony OS 2 - więc nie współpracuje z Usługami Google.

Huawei Mate Xs 2 oficjalnie. Ceny i dostępność

Na chwilę obecną Huawei Mate Xs 2 dostępny jest wyłącznie w Chinach i nie wiadomo kiedy trafi do innych krajów. Można go kupić w trzech konfiguracjach: 8 GB RAM + 256 lub 512 GB ROM oraz 12 GB RAM + 512 GB ROM. Ten ostatni ma też mocniejszą baterię o pojemności 4880 mAh. Telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz fioletowej. Jego ceny zaczynają się od 9999 juanów (ok. 6689 zł) za wersję 8/256 GB i 11499 juanów (ok. 7690 zł) za 8/512 GB. Za wersję 12/512 GB w Chinach trzeba zapłacić 12999 juanów (ok. 8696 zł).