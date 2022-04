Do sprzedaży niedawno trafił Huawei nova 9 SE, który łączy wszystkie te funkcje, dodatkowo w naprawdę rozsądnej cenie. Mówiąc o smartfonie Huawei nie możemy zapomnieć o wyszukiwarce Petal, która dzięki integracji z AppGallery pozwala na wyszukanie i pobranie aplikacji prosto ze strony producenta lub innego repozytorium z appkami, nawet jeśli jakiejś nie ma w sklepie - i to jest prawdziwy game changer, na którym tak naprawdę Huawei Mobile Services stoi.

Aplikacje bankowe w HMS. Wszystkie płatności na wyciągnięcie ręki

W AppGallery możemy znaleźć takie aplikacje bankowe jak IKO, Alior Mobile, Bank Millennium, PeoPay KIDS, mBank, CA24 Mobile, Nest Bank, PeoPay, Idea Bank i Getin Mobile. To wszystko sprawia, że sklep Huawei jest w pełni dostosowany do naszych potrzeb i naszego rynku oraz - co kluczowe dla wielu użytkowników - pozwala na korzystanie z systemu płatności BLIK.

Poza tym Huawei posiada aplikację Curve, która pozwala na łączenie wszystkich kart debetowych, kredytowych i lojalnościowych w jednym miejscu - dzięki temu telefon całkowicie zastępuje nam portfel i pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych dzięki NFC. Huawei nova 9 SE jest zatem jedynym potrzebnym przedmiotem, kiedy wychodzimy z domu…

Bateria, szybkie ładowanie i pełna specyfikacja Huawei nova 9 SE

…mając na uwadze również powerbank, bowiem smartfon posiada baterię o pojemności 4000 mAh. nova 9 SE został wyposażony również w nowoczesny system Huawei SuperCharge 66 W, co umożliwia błyskawiczne i bezpieczne ładowanie. Smartfon można naładować do 100% w zaledwie 38 minut, a już po 15 minutach poziom naładowania urządzenia wynosi do 60%, co spokojnie pozwoli nam na swobodne odłączenie telefonu od ładowarki i intensywne korzystanie z niego przez wiele godzin.

Co więcej, Huawei nova 9 SE jest wyposażony w specjalne chłodzenie grafenowe, które znacznie lepiej odprowadza ciepło i dba o to, żeby urządzenie się nie nagrzewało - a to bezpośrednio przekłada się na płynność działania. W środku za to znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Ekran? Również na wysokim poziomie. Full HD+, przekątna 6,78 cala i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Huawei nova 9 SE może pochwalić się także tym, że górna ramka wyświetlacza ma zaledwie 1,1 mm grubości, a ramki boczne jedynie 1,05 mm. Stosunek ekranu do całości smartfona wynosi 94,8%, a to wszystko waży zaledwie 191 gramów.

Huawei nova 9 SE może pochwalić się również naprawdę porządnym aparatem głównym o rozdzielczości 108 MP. Dodatkowo na pleckach telefonu znajdziemy obiektyw szerokokątny 8 MP, obiektyw makro 2 MP oraz obiektywu głębi ostrości 2 MP. Do tego większy czujnik i bardziej zaawansowana technologia przetwarzania obrazu umożliwiają wyraźne ujęcia w trybie High-Resolution. W kwestii selfie - przednia kamera smartfona wyposażona została w aparat 16 MP z obiektywem szerokokątnym, co pozwoli na robienie zdjęć w ogromnej grupie, bez najmniejszego problemu - nawet przy słabym świetle. Teraz jednak wróćmy do użyteczności smartfona na co dzień.

Mapy Petal. Przemieszczanie się nigdy nie było tak proste

Mapy Petal stale się rozwijają. Dostawcą samych map jest TomTom, więc są one naprawdę dokładne. Petal oferuje najbardziej przydatne i używane przez użytkowników funkcje nawigacji, w tym planowanie trasy w oparciu o rzeczywisty ruch na drodze oraz informacje o warunkach drogowych - wszystko, czego potrzeba, żeby dobrze zaplanować trasę. Aplikacja pozwala również na dodawanie przystanków, wliczając w to zwyczajny odpoczynek.

Co jednak ważniejsze, szczególnie w dużych miastach - z poziomu mapy możemy zamówić w każdej chwili taksówkę, na przykład korzystając z usług Bolta, iTaxi czy Jak Dojadę. Jest to niesamowicie wygodne i wchodząc zaledwie w mapy jesteśmy w stanie przemieścić się z punktu A do punktu B.

Huawei nova 9 SE to źródło rozrywki, pod każdym możliwym względem

W AppGallery znajdziemy wszystkie aplikacje największych serwisów streamingowych, zarówno pod względem wideo, jak i audio - na Huawei nova 9 SE możemy bowiem pobrać takie aplikacje jak Player, Ipla, Deezer czy Tidal. Z poziomu telefonu sprawnie możemy również sprawnie zamówić jedzenie z dostawą do domu przy użyciu takich aplikacji jak Pyszne, Bolt Food czy KFC.

Jeśli planujecie podróże na wakacje, Huawei nova 9 SE stanie na wysokości zadania. Z pomocą przyjdą takie aplikacje jak Booking, Trip lub SkyCash. Telefon pomoże nawet przy codziennych zakupach, dzięki dostępności takich programów jak Allegro, Lidl Plus czy Żappka.

Huawei nova 9 SE to smartfon, który zaspokoi potrzeby każdego użytkownika

Wszystko to sprawia, że Huawei nova 9 SE z Huawei Mobile Services jest urządzeniem spełniającym dosłownie każde potrzeby użytkownika na co dzień. To smartfon, przy użyciu którego jesteśmy w stanie zrobić wszystko - od płatności, przez zabawę, aż po dokładne planowanie podróży i wygodne przemieszczanie się. W połączeniu z naprawdę porządnymi podzespołami i aparatem, otrzymujemy wyjątkowy smartfon w rozsądnej cenie, wynoszącej 1499 zł.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei