Nie tylko serial od Netfliksa. Horizon oficjalnie doczeka się oddzielnej gry multiplayer!

Horizon: Zero Dawn to początek pięknej i wielkiej przygody

Guerilla Games w 2017 roku wydało Horizon: Zero Dawn - rozbudowaną grę akcji z elementami RPG i wielkim, otwartym światem. Brzmi dość generycznie, prawda? Faktycznie w ostatnich latach branżę gier wideo zalewają open worldy, które zaczynają już powoli być męczące. Co więc wyróżniło Zero Dawn?

Z jednej strony mamy do czynienia z postapokaliptycznym światem, w którym spotkamy różne plemiona, a naszymi głównymi narzędziami do walki jest włócznia i łuk — z drugiej strony jednak nie walczymy z dzikimi zwierzętami, a z futurystycznymi robotami. Takie połączenie wydaje się dość dziwne, jednak zostało bardzo dobrze wyjaśnione fabularnie, a sama historia Aloy, protagonistki tej produkcji, jest równie interesująca. Od „wyrzutka”, który nie może nigdzie znaleźć swojego miejsca, po naprawdę wyjątkową personę, zdolną do wielkich i kluczowych dla świata rzeczy.

Forbidden West również było strzałem w dziesiątkę

W tym roku doczekaliśmy się kontynuacji Zero Dawn i o klasie Forbidden West świadczy ilość nominacji na tegorocznej gali The Game Awards. Sequel to w istocie „więcej i lepiej”, co w przypadku tej formuły jest jak najbardziej bezbłędnym rozwiązaniem. Nie ma wątpliwości, że Guerilla Games stanęło na wysokości zadania, po raz kolejny dostarczając produkt najwyższej jakości — a Aloy powoli staje się prawdziwą ikoną PlayStation Studios.

Nadchodzą świetne czasy dla fanów tej serii. Już w lutym, razem z drugą generacją gogli PlayStation VR, pojawi się spin-off przygotowany pod wirtualną rzeczywistość o tytule Horizon: Call of the Mountain, w kwietniu zadebiutuje DLC do drugiej części zatytułowane Burning Shores, a nawet Netflix ogłosił, że zdecydował się stworzyć serialową adaptację na podstawie serii. Gdyby tego było mało, nadchodzi gra sieciowa z tego świata!

Guerilla Games pracuje nad sieciową grą z uniwersum Horizon!

Guerilla oficjalnie potwierdziło, że szukają ludzi do pracy nad projektem „Horizon Online”. Studio na swoim Twitterze wymieniło wszystkie stanowiska, na które poszukiwani są ludzie. Wczesny opis gry online w tym świecie jest następujący:

Dzięki nowej grupie bohaterów i wyjątkowemu stylizowanemu wyglądowi przyjaciele będą mogli wspólnie odkrywać majestatyczne dzicze Horizon.

Kogo poszukuje studio należące do rodziny PlayStation Studios? Oferty pracy są przeznaczone między innymi dla głównego projektanta świata, głównego designera systemu walki czy głównego projektanta walki maszyn (przeciwników).

Warto zaznaczyć, że Horizon: Zero Dawn miało otrzymać tryb kooperacji, pozwalający przemierzać świat w grze w dwie osoby. Pomysł jednak upadł i finalnie nigdy nie dostaliśmy takiej możliwości, a zarówno „jedynka”, jak i kontynuacja, były grami typowo single player. To ma się jednak zmienić dzięki oddzielnej produkcji.

Świetne informacje, jednak nieco niejasne plany

W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że chociaż są to doskonałe informacje — w końcu kto nie chciałby przemierzać tego futurystycznego, postapokaliptycznego świata ze znajomymi — to kłóci się to delikatnie z projektem Horizon MMO, nad którym pracuje studio NCSoft.

Opisy podane przez Guerillę nie sugerują, żeby ich gra miała reprezentować gatunek MMO. Nie ma również żadnych wspominek o współpracy między tymi dwoma studiami, lecz z drugiej strony równoległe rozwijanie dwóch projektów online z jednego świata wydaje się dość dziwnym pomysłem. Cóż, pozostaje wierzyć, że jest na to jakiś sensowny plan — a fani Horizona mają pewność, że najbliższe lata będą dla nich niezwykle owocne.

Źródło: Twitter (@LifeAtGuerrilla)