Filmy i seriale na podstawie gier jednak mogą być fenomenalne. Tych produkcji nie mogę się doczekać!

Niestety, lecz do tej pory większość filmów czy seriali na podstawie gier wideo pozostawiały sporo do życzenia — i jak animowane produkcje potrafią być porządne (na przykład Cyberpunk: Edgerunners, Arcane czy Filuś i Kubuś), tak aktorskie zazwyczaj okazywały się zawodem. Takie filmy jak Need for Speed, Assassin’s Creed czy Mortal Kombat są raczej do zapomnienia, a netfliksowy Wiedźmin z każdym sezonem robi się coraz gorszy. Wygląda na to, że kolejne lata to zmienią.

The Last of Us - serial

The Last of Us to bez dwóch zdań niezwykła historia. Czy lubicie gry Naughty Dog, czy nie, należy przyznać, że pod względem opowiadanej historii i samych postaci jest to absolutny TOP. Przygoda Ellie i Joela to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gwarantujący całą gamę emocji — od śmiechu, przez gniew i wzruszenie, aż po smutek i płacz — a wszystko jest utrzymane w tak wyjątkowym i jednocześnie ciężkim klimacie, że trudno znaleźć drugą grę tego kalibru. Nie mam wątpliwości, że jeśli serial zostanie dobrze zrealizowany, to będziemy mogli mówić o jednej z najlepszych produkcji dostępnych na HBO.

God of War - serial

Losy Kratosa były niezwykle ciekawe jeszcze przed pojawieniem się Atreusa w jego życiu. Historia rozpoczynająca się w świecie mitologii greckiej, dążąca aż do nordyckich krain, to droga upadłego boga wojny. Boga, który zdążył się całkowicie pogubić i motywować swoje działania wyłącznie żądzą zemsty, co nie doprowadziło go do niczego dobrego. Kiedy uciekł z tamtego świata, odcinając się od demonów przeszłości, ustatkował, założył rodzinę i pierwszy raz od dawna poczuł szczęście, odebrano mu najukochańszą osobę… i tutaj kolejny raz zaczyna się nowy rozdział w jego życiu. Rozbity Kratos w obcym świecie nie tylko musi walczyć o przetrwanie, ale przede wszystkim jego celem jest odpowiednie wychowanie syna, który nie tylko ma być dobrym wojownikiem, ale i człowiekiem. Jeśli Amazon skupi się na emocjonalnej warstwie tych postaci, będzie to prawdziwa perełka nie tylko Prime Video, ale całej branży VOD.

Death Stranding - film

Nietuzinkowe spojrzenie na branżę gier wideo, prawdziwy artyzm, szalone pomysły w niezwykłej oprawie. To idealne określenie Hideo Kojimy, który wkrótce spełni swoje marzenie — Death Stranding trafi na wielki ekran. Jak informował Piotr Kurek, film w całości finansowany będzie przez studio Hammerstone. Producentami wykonawczymi będą Hideo Kojima oraz Alex Lebovici, który z ramienia Hammerstone był producentem między innymi ostatniego filmu studia - Barbarzyńcy. Wiemy też, że Kojima chciałby rozszerzenia świata, przedstawienia nowych bohaterów oraz wątków, które nie były poruszane w grze.

Horizon - serial

Horizon: Zero Dawn oraz Forbidden West to pod względem historii i świata bez dwóch zdań nietuzinkowe produkcje. Z jednej strony mamy do czynienia z postapokaliptycznym światem, w którym spotkamy różne plemiona, a naszymi głównymi narzędziami do walki jest włócznia i łuk — z drugiej strony jednak nie walczymy z dzikimi zwierzętami, a z futurystycznymi robotami. Takie połączenie zdaje się dość dziwne, jednak zostało bardzo dobrze wyjaśnione fabularnie — i właśnie na tym, jak i na samej historii Aloy, ma skupić się serial przygotowywany przez Netfliksa. Platforma streamingowa z wielkim N w logo przy takich produkcjach jak Gray Man czy Stranger Things pokazuje, że potrafi zrobić coś wielkiego — i mocno trzymam kciuki, żeby tak samo stało się w tym przypadku.

Ghost of Tsushima - film

Trzymanie się rodzinnych tradycji i kierowanie się wyłącznie honorem, czy zrezygnowanie z niektórych postanowień i łatwiejsza, lecz nadal niezwykle wyboista droga do zwycięstwa? To jeden z wielu dylematów Jina Sakaia, którzy przemierzając barwną i niezwykle piękną Tsushimę prowadzi mnóstwo walk — w tym najważniejszą z samym sobą. Niezwykła historia japońskiej wyspy z licznymi wątkami pobocznymi skradła serce graczy na konsolach, więc nie mam wątpliwości, że zrobi to również na wielkim ekranie.

Gran Turismo - film

Gran Turismo to bez dwóch zdań niezwykle rozpoznawalne i cenione IP, które robi mnóstwo szumu z każdą kolejną odsłoną. Pod względem fabularnym gry nie są jednak na tyle rozwinięte, żeby robić z nich film, prawda? Owszem - chyba, że weźmiemy na tapetę prawdziwą historię, w której nastoletni chłopiec zagrywający się w produkcję japońskiego studia nabył i rozwinął swoje umiejętności do tego stopnia, że stał się profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że w obsadzie znajdują się takie osobistości jak David Harbour czy Orlando Bloom, możemy być niemal pewni sukcesu.

Days Gone - film

Kiedy już myślicie, że apokalipsa zombie to niezwykle przejedzony temat w popkulturze, to pojawia się takie Days Gone. Produkcja od niepozornego, lecz niezwykle zdolnego Bend Studio, która porywa światem, klimatem gangu motocyklowego i postaciami. Główny bohater, Deacon St. John, nie tylko walczy o przetrwanie i stara się odnaleźć lekarstwo na tajemniczego wirusa, ale również stale wierzy, że jego ukochana zdołała przeżyć i robi wszystko, żeby ją odnaleźć. Kolosalne hordy zombie, każda amunicja, która jest na wagę złota, oraz paniczne zbieranie paliwa do swojego motocykla. Film Days Gone ma ogromny potencjał.

