Co to było za show! Wszystkie największe zapowiedzi z The Game Awards 2022!

The Game Awards to nie tylko statuetki. To również mnóstwo fenomenalnych zapowiedzi, które zrobią wrażenie na wszystkich graczach.

Największe święto graczy w tym roku właśnie się zakończyło. Podsumujmy więc wszystkie zapowiedzi, jakie zostały pokazane podczas tego naprawdę świetnego show!

Takiego połączenia nikt się nie spodziewał. Dead Cells: Return to Castlevania zapowiada się wybitnie!

Dead Cells to bez dwóch zdań jedna z najlepszych gier indie ostatnich lat. Niezależna produkcja z elementami roguelike’owymi porwała graczy na całym świecie… a dzisiaj zostało zapowiedziane DLC z kolaboracją z jedną z najbardziej legendarnych serii gier wideo, przy której pracował Hideo Kojima. Dead Cells: Return to Castlevania zostało oficjalnie zapowiedziane — a premiera we wczesnym 2023.

Jak zawsze — masa portów. Pierwsze fala

Kolejne trailery nie były już tak elektryzujące, chociaż z pewnością wywołają sporo emocji wśród niektórych graczy. Po pierwsze, Vampire Survivors zmierza na urządzenia mobilne z iOS i Android. Po drugie, plotki się potwierdziły i Returnal (jedna z trzech dotychczasowych gier na wyłączność na PlayStation 5) oficjalnie zmierza na PC. Premiera w 2023. Następnie mogliśmy zobaczyć jak wygląda Valiant Hearts: Coming Home, produkcja skupiająca się na I wojnie światowej, na mobile.

Hellboy powraca! Poznajcie Web of Wyrd

Hellboy niedawno wrócił do kin, jednak nie da się ukryć, że nie był to udany powrót. Tym razem jedna z wyjątkowych postaci w popkulturze wraca do branży gier wideo — i całość jest utrzymana w naprawdę interesującej oprawie. Brutalna bijatyka z widokiem z trzeciej osoby i komiksową oprawą? Jestem kupiony! Gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i PC.

Garść nowych zwiastunów

Następnie pokazano nowy zwiastun z Horizon: Call of the Wild, startowej gry na PlayStation VR2. Niestety, jednak teaser skończył się szybciej, niż rozpoczął — i właściwie ciężko wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Na pewno jednak będzie ładnie i ekscytująco. Potem mogliśmy spojrzeć na nowy materiał z Atomic Heart — wyjątkowej produkcji, nad którą pracuje niezależne studio Mundfish. Akcja shootera FPP przeniesie nas do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Psychodeliczna atmosfera, specjalne moce, niepokój budzony przez dosyć straszny klimat i niecodziennych przeciwników… to musi się udać.

Post Trauma — na takie nowości czekaliśmy

Post Trauma to nowa produkcja studia Red Soul Games. Inspirację Silent Hillem widać na pierwszy rzut oka. Widok z trzeciej osoby, ciężka atmosfera i starszy, nie taki dynamiczny policjant, jako główny bohater — całość naprawdę zapowiada się niezwykle interesująco. Warto mieć ten horror na uwadze — może jeszcze zaskoczyć.

Viewfinder to nowa gra na wyłączność dla PlayStation 5

Później mogliśmy zobaczyć Viewfinder — nowy exclusive na PS5. Nie jest to jednak produkcja AAA, lecz artystyczna gra logiczna, w której będziemy przemierzać wiele kolorowych krain, bawić się perspektywą i spotykać najpopularniejsze dzieła sztuki. Wygląda naprawdę ciekawie!

Among Us z nowym trybem już dziś!

Among Us, jedna z hitowych i najbardziej mainstreamowych gier ostatnich lat, dostaje dziś nowy tryb. Mowa o Hide N’ Seek, czyli zabawa w chowanego — jeśli jednak dopadnie nas impostor, to zabawa kończy się… odgryzieniem głowy. Cóż.

After Us wygląda przepięknie

Piccolo Studio, twórcy Arise: A Simple Story, przedstawiają swój nowy projekt. Mowa o After Us, w którym wcielimy się w Gaię — Ducha Życia, który przemierza zniszczoną Ziemię w celu odzyskania wszystkich pozostałości, przywrócenia dusz zabitych zwierząt i poznania ich losów. Artystyczna platformówka z chwytającą za serce oprawą audiowizualną.

Nowy zwiastun Replaced

Replaced to gra 2.5D, w której poznamy losy R.E.A.C.H. - sztucznej inteligencji uwięzionej w ludzkim ciele. Akcja przeniesie nas do Phoenix City, miasteczka znajdującego się w retrofuturystycznej Ameryce z lat osiemdziesiątych. Miejscowość skrywa mnóstwo tajemnic, które stopniowo będziemy odkrywać. Nowy materiał podgrzewa atmosferę!

Street Fighter 6 z datą premiery!

Capcom wreszcie ujawnił datę premiery jednej z najbardziej oczekiwanych bijatyk nadchodzących lat. Street Fighter 6, którego beta przypadła nam do gustu (wrażenia znajdziecie pod tym linkiem), pojawi się już 2 czerwca 2023 roku!

Prawdziwa bomba! Hades II oficjalnie zapowiedziany!

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Supergiant Games oficjalnie zapowiedziało kontynuację jednej z najlepiej przyjętych gier ostatnich lat — proszę Państwa, Hades II został oficjalnie zapowiedziany! Jestem przekonany, że nie ma osoby, która na to nie czeka.

Nowy projekt twórcy BioShock. Poznajcie Judas!

Nowa produkcja, za którą odpowiedzialny jest Ken Levine, którego doskonale możecie znać z serii BioShock. Niepokojący trailer Judas sugeruje, że będziemy mieli czego się bać, a klimat nie będzie cukierkowy — i bardzo dobrze! Thriller z widokiem z pierwszej osoby robi kolosalne wrażenie.

Bayonetta w nowej odsłonie. Nintendo zaskoczyło

Bayonetta 3 to było za mało, żeby zaspokoić Wasz apetyt? Wiedźma powróci już 17 marca 2023 roku na Nintendo Switch w Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon — prequelu w niezwykle uroczej oprawie, który pozwoli poznać nam pierwsze przygody Cerezy.

Suicide Squad: Kill the Justice League z nowym zwiastunem

Chociaż Gotham Knights nie okazało się najlepszą produkcją, to na Suicide Squad: Kill the Justice League czeka mnóstwo osób. Nowy trailer pokazuje całkowicie inny klimat, poturbowanego przez ekipę głównych złoczyńców Flasha, oraz zapowiada powrót Batmana, któremu głosu użyczy świętej pamięci Kevin Conroy.

The Last of Us Part I - znamy datę premiery na PC!

Na to ogłoszenie czekali wszyscy wyznawcy PC Master Race. Podczas The Game Awards 2022 ogłoszono, że The Last of Us Part I, remake pierwszej części niesamowitej serii od Naughty Dog, pojawi się na komputerach osobistych już 3 marca 2023 roku. Czekacie?

Star Wars Jedi: Survivor z datą premiery!

Gwiezdne wojny powracają. Nie da się ukryć, że Star Wars Jedi: Fallen Order to jedna z najlepszych gier single player ostatnich lat i idealne wykorzystanie niezwykle popularnej serii. Respawn Entertainment powraca z kontynuacją, która ukaże się już 17 marca 2023 roku!

Earthblade to nowa gra twórców Celeste

Indie potrafią być ekscytujące. Celeste to jedna z gier, która udowodniła, że wielki budżet to nie wszystko — i zdołała zostać nominowana do tytułu gry roku kilka lat temu. Twórcy tego cudeńka powracają teraz z nowym projektem pod tytułem Earthblade — i całość wygląda naprawdę dobrze.

DUNE Awakening, czyli dużo piasku w MMO

Jeśli jesteście fanami DUNE, to z pewnością ucieszy Was to ogłoszenie. MMO w tym świecie powinno trafić w gusta wszystkich, których porwały komiksy czy nie tak dawno wydany film.

Forspoken z demem już dostępnym do pobrania

Forspoken, czyli niezwykle zapowiadająca się przygodówka (miks Zeldy z Final Fantasy XV?) otrzymał nowy zwiastun oraz… dostępne do pobrania demo na PlayStation Store. Gra pojawi się na PS5 i PC już wkrótce.

Hideo Kojima powraca! Death Stranding 2 oficjalnie!

Hideo Kojima to definicja artysty. Kolejny książkowy przykład nietuzinkowego myślenia i szalonych pomysłów w niezwykłej oprawie: DS2 zaskakuje. Japończyk nie zdradził daty premiery, lecz trailer ma tyle smaczków, że jest co analizować. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać!

Zapowiedź Immortals of Aveum, gry od prawdziwych weteranów

Ascendant Studios i Electronic Arts łączą siły przy nowym projekcie magic shooter — Immortals of Aveum. Przy produkcji pracowali ludzie odpowiedzialni za takie hity jak Dead Space, Halo czy Bioshock. Zdaje się, że jest na co czekać.

Tekken 8 wygląda NIESAMOWICIE!

Tekken 8 działający na Unreal Engine 5 będzie prawdziwą next-genową bijatyką. Chociaż nie poznaliśmy daty premiery, to gra wygląda naprawdę doskonale i wszyscy fani japońskiej serii (czyli niemal wszyscy gracze) będą zachwyceni. Jest na co czekać!

Nightingale — intrygująca produkcja od twórcy Mass Effect

Aaryn Flynn, odpowiedzialny między innymi za Mass Effect czy Dragon Age, pokazał swoją nową grę — Nightingale. To jednak nie będzie RPG, a… survival. Dodatkowo utrzymany w steampunkowym klimacie.

Wiemy, kiedy Baldur’s Gate III wyjdzie z wczesnego dostępu!

Pełna wersja Baldur’s Gate III pojawi się już w kwietniu 2023 roku. Poza nowym trailerem pokazano także wersję kolekcjonerską — dla fanów z pewnością jest to świetna wiadomość.

Diablo IV z datą premiery!

Diablo 4 chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Na kontynuację tej jakże historycznej i klasycznej serii czeka mnóstwo osób — a teraz poznaliśmy dokładną datę premiery produkcji Blizzarda. Diablo IV pojawi się 6 czerwca 2023 roku!

Horizon: Forbidden West doczeka się fabularnego DLC!

Na taką wiadomość wszyscy czekali. Horizon: Forbidden West otrzyma fabularne DLC o tytule Burning Shores. Będzie na nas czekać zwiedzanie futurystycznego i postapokaliptycznego Los Angeles (i tak, będzie wielki napis Hollywood!). Premiera już 19 kwietnia 2023 roku na PlayStation 5.

Blue Protocol pojawi się na Zachodzie

Amazon wyda kolejne RPG od Bandai Namco na Zachodzie — tym razem mowa o Blue Protocol. Jeśli nie znacie tej produkcji, obejrzyjcie trailer poniżej.

Remnant II i Transformers: Reactivate z trailerami

Remnant II, czyli kontynuacja Remnant: From the Ashes od Gunfire Games zostało zapowiedziane. Bloodborne ze spluwami brzmi jak coś niezłego — i tak najprawdopodobniej będzie.

​​Ponadto, studio Splash Damage zapowiedziało Transformers: Reactivate, które wygląda… inaczej, niż dotychczasowe gry z tego uniwersum.

Nowy zwiastun filmu Super Mario Bros.!

Na film Super Mario Bros. czeka mnóstwo osób. Wszystko wskazuje na to, że będzie to naprawdę doskonała animacja — i kolejny trailer, tym razem z Toadem w roli głównej, pozwala utrzymać pozytywne wrażenie!

Nowa gra twórców Life is Strange!

Następnie na scenie zaprezentowano nową produkcję od DON’T NOD, twórców między innymi doskonałego Life is Strange. Klimat jednak będzie zupełnie inny — całość zostanie utrzymana w koncepcji fantasy, a rozgrywka znacząco będzie się różnić, gdyż będziemy mieli do czynienia z RPG akcji. Poznajcie Banishers: Ghosts of New Eden.

Nowy Warhammer, czyli więcej tego samego

Następnie zapowiedziano Warhammer 40k: Space Marine 2. Będąc złośliwym, stwierdziłbym, że to kolejny odgrzewany kotlet — lecz wśród tysiąca gier spod szyldu Warhammera to właśnie Space Marine wygląda najciekawiej. Rozgrywka wygląda potężnie i myślę, że warto się temu przyglądać.