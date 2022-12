Plotki na temat ekranizacji gry God of War pojawiły się już na wiosnę, ale do tej pory nie było żadnego potwierdzenia. Aż do dzisiaj, kiedy to Amazon oficjalnie zapowiedział, że pracuje nad serialem God of War, który trafi do oferty Prime Video.

God of War na Prime Video

Tej gry nie trzeba chyby nikomu przedstawiać. Seria God of War zadebiutowała w 2005 roku, a jej dwie ostatnie odsłony to jedne z najlepszych tytułów w swoim gatunku. Nic więc dziwnego, że na tej popularności chce skorzystać również Amazon, który prawdopodobnie już od ponad pół roku pracuje nad serialową adaptacją. Póki co nie znamy żadnych szczegółów, nie wiemy nawet kto zagra Kratosa, tytułowego "Boga Wojny", a tym bardziej kiedy można spodziewać się premiery. Bezpiecznie można jednak założyć, że nie będzie to raczej w 2023 roku. Nad scenariuszem pracują Mark Fergus i Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men), a showrunnerem będzie Rafe Judkins, który odpowiada również za serię Koła czasu.

God of War to historia Kratosa, który po wygnaniu ze starożytnej Grecji, odkłada broń na zawsze w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wyrusza w niebezpieczną podróż ze swoim synem, aby rozrzucić jej prochy z najwyższego szczytu – takie było jej ostatnie życzenie. Kratos wkrótce zdaje sobie jednak sprawę, że podróż jest epicką wyprawą w przebraniu, która wystawi na próbę więzi między ojcem, a synem i zmusi głównego bohatera do walki z nowymi bogami i potworami o losy świata. Czy na tym wątku skupi się również fabuła serialu, trudno w tej chwili wyrokować.

Jeśli natomiast nie możecie doczekać się tej produkcji, to pewnie czekacie również na adaptację innej gry Sony - The Last of Us, która również została zekranizowana i już 16 stycznia trafi na HBO Max. Netflix natomiast pracuje nad adaptacją Horizon Zero Dawn. Biorąc pod uwagę jaką popularnością cieszą się produkcje bazujące na grach, jak choćby Cyberpunk 2077: Edgerunners czy częściowo również Wiedźmin, nic dziwnego, że kolejne tytuły zyskują uznanie w oczach filmowców.