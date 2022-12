PlayStation Plus na grudzień - Far Cry, Judgment i Mortal Shell

Sony ogłosiło dzisiaj jakie tytuły pojawią się w ofercie PlayStation Plus Extra/Premium od 20 grudnia. Trzeba przyznać, że świąteczna oferta wygląda bardzo interesująco, z takimi hitami jak Far Cry 5, Judgment oraz Mortal Shell.

Wysyp niezłych gier w PlayStation Plus

Trzeba przyznać, że Sony ma gest i z okazji zbliżających się świąt zaoferuje w ramach abonamentu Extra/Premium całkiem spory wybór niezłych gier, których w sumie w ofercie pojawi się aż 18. Do tego dochodzą jeszcze cztery klasyki w ofercie premium. Pełną listę znajdziecie poniżej, a warto jeszcze dodać, że już wcześniej w ramach oferty Essential, pojawiły się 3 inne bardzo mocne tytuły: Mass Effect Legendary Edition, Biomutant oraz Divine Knockout. Jednocześnie przypominamy, że od 20 grudnia z oferty znikną dwa tytuły: Assassin's Creed Valhalla i Pillars of Eternity: Complete Edition.

PlayStation Plus Extra/Premium:

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

PlayStation Plus Premium | Classics

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.