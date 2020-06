Serial w świecie Harry’ego Pottera uratuje markę. To uniwersum potrzebuje „resetu”

Po tym jak Rowling zamknęła historię osieroconego czarodzieja ostatnim tomem „Harry Potter i Insygnia Śmierci”, zapowiedzi autorki były konkretne, ale mało wiarygodne. Twierdziła, że nigdy nie wróci do tej postaci, choć nie wykluczała, rozszerzania tego ciekawego świata magii. Wszyscy pamiętamy, choć wolelibyśmy zapomnieć o powstaniu „Przeklętego dziecka”, co chyba jest najlepszym przykładem na to, że postać chłopca, który przeżył należy już zostawić w spokoju i zająć się czymś innym. Czarodziejskie uniwersum daje przeogromne możliwości na tworzenie nowych historii. Pokłady potencjału tego świata są gi-gan-ty-czne i uważam, że gdyby z nich rozsądnie skorzystać, to moglibyśmy otrzymać coś na wzór drugich Gwiezdnych Wojen czy uniwersum Marvela.

Pół-produkty żerujące na marce mnie rozczarowują

Zamiast tego oglądamy filmy z serii „Fantastyczne Zwierzęta”, które oprócz miłej dla oka oprawy wizualnej nie mają zbyt wiele do zaoferowania, a półki w księgarniach uginają się od nowych wydań tych samych książek. Gry mobilne (Hogwart’s Mystery i Wizards Unite) może nie byłoby sprawiedliwie nazwać fiaskiem, ale daleko im do tego, na co czekali fani. W kółko wałkowane są te same treści opatrzone czasem dodatkowymi obrazkami, odświeżoną okładką (razy cztery, na przykład, bo dla każdego z domów Hogwartu przygotowano inną). Apogeum kombinatorstwa Rowling i spółki było jednak odebranie fanom darmowych treści z serwisu Pottermore i uwzględnianie ich w sprzedawanych później reedycjach.

Światełkiem nadziei jest nowy serwis VOD HBO Max