Trzeci sezon „The Mandalorian” oraz zupełnie nowy serial Star Wars powstają dla Disney+

3. sezon „The Mandalorian” już powstaje. Kiedy premiera?

W październiku tego roku na Disney+ trafi 2. sezon serialu „The Mandalorian”. Pierwsza tego rodzaju produkcja w uniwersum Star Wars została przyjęta naprawdę dobrze, a na korzyść i popularność serialu zadziałała postać, po której nikt się tego początkowo nie spodziewał. Baby Yoda sprawił, że o „The Mandalorian” usłyszeli także ci, którzy serialem, uniwersum Gwiezdnych Wojen i/lub platformą Disney+ w ogóle się nie interesowali. To globalny fenomen, o którego znaczeniu i rozmiarach chyba najlepiej świadczył pośpiech, z jakim firma musiała przygotować oficjalne produkty merchandisingu z pluszakiem Baby Yoda na czele.

Ale sam „The Mandalorian” doskonale obronił się opowiadaną fabułą i poziomem realizacji (między innymi wykorzystaniem nowoczesnych metod zastępujących typowy blue screen). Dotarł też znacznie dalej, niż platforma Disney+, która dopiero kilka tygodni temu oficjalnie wystartowała w kolejnych krajach w Europie po wielomiesięcznych testach na rynku holenderskim. Disney+ zdołało przekroczyć barierę 50 mln subskrybentów, ale „The Mandalorian” liderował w rankingach najczęściej piraconych seriali w zeszłym roku.

Oczekiwania na i wobec 2. sezonu produkcji nie są więc niespodzianką, dlatego Disney+ dmucha na zimne i już teraz pracuje nad kolejnym, 3. sezonem „The Mandalorian”. Według źródeł Variety, prace wystartowały 20 kwietnia w dziale produkcji designu, co ma sugerować, jak wiele czasu jest potrzebne, by zaplanować realizację zdjęć i przygotować scenografię oraz kostiumy. Dowiadujemy się o tym w miesiąc po informacji o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu, co w ogóle dało szansę Disney na rozpoczęcie montażu i post-produkcji nowych odcinków, by zdążyć na jesienną premierę. W teorii 3. sezon „The Mandalorian” powinien zadebiutować na jesień 2021 roku, ale nie wiemy czy i jak aktualna sytuacja wpłyną na produkcję nowej serii.

Nowy serial Star Wars od twórczyni „Russian Doll” z Netflix

Główną bohaterką będzie postać kobieca, akcja serialu w zupełnie innym okresie uniwersum Gwiezdnych Wojen

W międzyczasie poznaliśmy też nowe plany Disney’a na rozbudowanie świata Star Wars o seriale aktorskie. Redakcja Variety opublikowała materiał, w którym zdradza, że powstanie zupełnie nowy serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen, a jego główną postacią będzie kobieta. Za projekt odpowiada Leslye Headland, któa stworzyła dla Netfliksa serial „Russian Doll„. Produkcja zgarnęła 13 nominacji do nagród Emmy i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez widzów. Headland ma pełnić rolę showrunnerki i jednej ze scenarzystów.

W artykule czytamy, że wszelkie szczegóły na temat serialu są trzymane w ścisłej tajemnicy, ale oprócz informacji o głównej bohaterce, mówi się też o okresie, w którym będzie rozgrywać się akcja serialu. Mają to być zupełnie inne ramy czasowe, niż w pozostałych produkcjach Star Wars, co napawa mnie sporym optymizmem. Pomimo ogromnych możliwości rozwijania świata Gwiezdnych Wojen, Disney uparcie tkwi w jednej epoce dopowiadając kolejne historie o znanych nam bohaterach lub z nimi w tle. Fani z przyjemnością ujrzeliby coś zupełnie nowego i świeżego, dlatego tak często mówiło się o sięgnięciu do czasów Starej Republiki.

Przypomnę, że Disney rozwija jeszcze (co najmniej) dwa inne seriale aktorskie w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Pierwszym z nich jest chyba najbardziej wyczekiwana produkcja poświęcona postaci Obi-Wana Kenobiego z Ewanem McGregorem w roli głównej, a drugim serial, który opowie historię Cassiana Andora (którego gra Diego Luna) znanego z filmu „Łotr 1„.

