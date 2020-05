Trzecia trylogia potrzebowała nowych bohaterów, ale jasne było, że na ekranie zobaczymy też starsze, doskonale znane postacie. Pomysł na nową trylogię zdawał się jedynie nawiązywać do tego, co działo się wcześniej, co biorąc pod uwagę ostateczny efekt, było chyba najlepszym wyjściem z całej sytuacji. Jeśli ktokolwiek w Disney zakładał, że trzecia trylogia ma być kulminacją dla wszystkich poprzednich filmów, to cały plan powinien zostać nakreślony znacznie wcześniej, a reżyserom i scenarzystom nie można było dać tak wiele swobody i niezależności.

Chcę zapomnieć o najnowszej trylogii Star Wars

Tymczasem J. J. Abrams powiedział „a”, Rian Johnson powiedział „k”, by Abrams ponownie miał dojść do głosu, by móc powiedzieć „c”. To nie mogło się udać, bo filmom brakowało spójności na każdym poziomie, a dopowiadanie historii z epizodu na epizod kończy się zawracaniem kijem Wisły. Niektóre zwroty akcji i losy (oraz zachowanie) uwielbianych bohaterów w „Ostatnim Jedi„13 budzą kontrowersje są tematem wielu dyskusji aż po dziś dzień. Co ciekawe, biorą w nich udział także dziś, po których byśmy się tego nie spodziewali – osoby zaangażowane w produkcje filmów i seriali, także dla Disney’a, mówią otwarcie o potknięciach przy realizacji nowej trylogii.

Zobacz też: Wypakowany pompatyczną akcją finał. “Gwiezdne Wojny – Skywalker. Odrodzenie” – recenzja

Abrams musiał zamknąć opowiadaną przez dekady historię sagi o Skywalkerach w jednym filmie, do czego powinno oczywiście dojść na przestrzeni całej trylogii. Brak konkretnego zamysłu na całą historię poskutkował nie lada bałaganem. O tym dobrze świadczą też próby naprawienia fabuły poszczególnych filmów w dopowiadanie niektórych rzeczy w komiksach, książkach i serialach. Te zawsze rozszerzały świat z produkcji pełnometrażowych, ale nie musiały uzupełniać luk w fabule.

Nowe filmy i seriale Star Wars na 2020 rok i kolejne lata

Na szczęście ten etap mamy już za sobą, a przed Disney’em i Lucasfilm zupełnie nowy rozdział. Jego zapowiedzią był „The Mandalorian” na Disney+ (znamy datę drugiego sezonu), który spełnia pokładane w nim nadzieje i założenia budowania uniwersum Star Wars. Wiele wskazuje też na to, że kolejne seriale – o Obi-Wanie Kenobim, Casianie Andorze i najnowszy projekt od Leslye Headland (twórczyni „Russian Doll” dla Netfliksa) – będą realizowane w podobny sposób: nie zaburzając kanonu, a zgrabnie go rozbudowując.

W dzień Gwiezdnych Wojen, 4 maja, poznaliśmy też twórcę nowego filmu Star Wars: Taika Waititi będzie odpowiedzialny za najnowszą produkcję pełnometrażową, którą wyreżyseruje i do której napisze scenariusz wspólnie z Krysty Wilson-Cairns. Nie wiemy o tym filmie nic konkretnego, ale zapowiedzi porzucenia znanych postaci dają sporo nadziei na eksplorację innych regionów i okresów w kanonie Star Wars.

Potrzebne są naprawdę nowe Gwiezdne Wojny