Powstaje nowy filmem z Harrym Potterem w tytul. Nie zabraknie w nim oryginalnej ekipy

Uwielbiam uniwersum Harry’ego Pottera — i choć ekranizacja książek daleka jest od ideału, to ma swoje dobre momenty (te najlepsze może i skończyły się po czwartym filmie, ale co poradzić). Fantastyczne zwierzęta są już dla mnie mocno na doczepkę, zaś Przeklęte dziecko to fenomen którego kompletnie nie rozumiem. Ale patrząc na to że zakup teatralnych biletów na tę sztukę właściwie graniczy z cudem, z biznesowego punktu widzenia w ogóle mnie nie dziwi, że Warner Bros zdecydował się na taką inwestycję. Gorzej niż w Zbrodniach Grindelwalda przecież i tak nie będzie… prawda? Z drugiej strony — o wiele chętniej obejrzałbym ekranizację (bardzo fajnych, moim zdaniem) kryminałów, które Rowling wciąż z nieznanych mi powodów wydaje pod pseudonimem Robert Galbraith.

Źródło