Harry Potter do tej pory doczekał się 8 filmów na podstawie 7 głównych części powieści. Kamień filozoficzny, Komnata Tajemnic, Więzień Azkabanu, Czara Ognia, Zakon Feniksa, Książę Półkrwi i Insygnia Śmierci (w dwóch częściach). Kino nie zapomniało jednak o magicznym świecie i mugolach i mieliśmy przyjemność (choć według mnie nieco wątpliwą) powrócić do przygód bohaterów stworzonych Przez J.K. Rowling w dwóch odsłonach „Fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć”. Wkrótce ma też zostać nakręcona filmowa adaptacja Harry Potter i przeklęte dziecko opowiadająca losy znanych bohaterów już po opuszczeniu Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

*Accio!*

Filmy o Harrym Potterze pojawiają się regularnie w polskiej telewizji, jednak fani od dłuższego czasu prosili, by cykl pojawił się też na platformie Netflix. Majowe zapowiedzi nowości na Netfliksie nie zdradzały, by Harry Potter miał się pojawić w tym miesiącu. Dziś niespodziewanie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się tajemnicze wpisy dające nadzieje fanom, że to się wkrótce zmieni. Teraz już wiemy z całą pewnością, że 8 filmów pojawi się na Netfliksie począwszy od jutra, 15 maja. Zapewne na raz pojawią się wszystkie, a to dobry pretekst do weekendowego maratonu z Harrym Potterem i jego przyjaciółmi.

Harry Potter na Netflix już jutro. Filmy wciąż są dostępne na HBO GO

Wszystkie filmy z serii Harry Potter są wciąż dostępne na platformie HBO GO i nie ma sygnałów, by z niej jutro zniknęły. Jednak może tak się zdarzyć — nie będzie to pierwsza sytuacja, gdy z jednej platformy znikają poszczególne materiały, by zaraz pojawić się na drugiej.