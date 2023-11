Gry na Xbox stworzy Sztuczna Inteligencja. Co na to gracze?

Nie jest żadną tajemnicą, że Microsoft mocno stawia na Sztuczną Inteligencję. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że AI wprowadzane do produktów firmy ma ułatwić nam życie. Twórcy Windowsa są tak bardzo wpatrzeni w te rozwiązania, że nie dostrzegają żadnych zagrożeń z nich wynikających. Liczą się tylko plusy, żadnych minusów. Sztuczna Inteligencja jest już w Windowsie, pakiecie Office, wkrótce będzie także w... grach.

Jak informuje Microsoft, pion Xbox nawiązuje współpracę z Inworld AI - firmą zajmującą się wykorzystywaniem Sztucznej Inteligencji do tworzenia dialogów i udostępniającą narzędzi narracyjnych do rozbudowywania gier na dużą skalę. Jak tłumaczą to przedstawiciele firm, partnerstwo to połączy doświadczenie Inworld w pracy z generatywnymi modelami AI do rozwoju postaci, najnowocześniejsze rozwiązania AI firmy Microsoft oparte na chmurze, w tym usługę Azure OpenAI, techniczne spostrzeżenia Microsoft Research na temat przyszłości grania oraz mocne strony Team Xbox w rewolucjonizowaniu dostępnych i bezpiecznych narzędzi do tworzenia gier dla wszystkich deweloperów.

Celem partnerstwa jest dostarczenie odpowiedzialnie zaprojektowanego, wieloplatformowego zestawu narzędzi AI, aby pomóc twórcom w projektowaniu dialogów, historii i zadań. Zestaw narzędzi będzie obejmował:

AI design Copilot - pomaga i umożliwia projektantom gier odkrywanie bardziej kreatywnych pomysłów, przekształcając podpowiedzi w szczegółowe skrypty, drzewa dialogowe, zadania i nie tylko.

AI character runtime engine - silnik, który można zintegrować z klientem gry, umożliwiając całkowicie nowe narracje z dynamicznie generowanymi historiami, zadaniami i dialogami dla graczy.

Gry na Xbox od AI. Microsoft stawia na nowe technologie

Kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów? Raczej nieprędko. Microsoft mówi też, że narzędzia wykorzystujące Sztuczną Inteligencję będą dla deweloperów opcjonalne i to oni będą mieli ostateczną decyzję czy będą chcieli z nich skorzystać. Firma stoi jednak na stanowisku, że zależy jej na ułatwieniu twórcom gier realizacji ich wizji, próbowaniu nowych rzeczy, przesuwaniu granic dzisiejszych gier i eksperymentowaniu, co przełoży się nie tylko na poprawę rozgrywki, ale przede wszystkim na pogłębienie więzi z graczami.

No właśnie. Co na to gracze? Na ten moment trudno wyrokować, jak ta współpraca zostanie odebrana przez społeczność. Patrząc jednak na to, jaka fala krytyki spadła na francuskie studio Ubisoft po ogłoszeniu, że sama sięga po rozwiązania AI do np. pisania dialogów, można podejrzewać, że podobna krytyka spadnie na Microsoft. Choć podejrzewam, że tak się nie stanie i firma będzie wychwalana za sięganie po nowoczesne techniki pomocy przy projektowaniu gier. Ja nie mam z tym większego problemu, pod warunkiem, że będziemy mieli do czynienia z jasnymi i przejrzystymi mechanizmami generującymi taką zawartość. Studiu Ubisoft zarzuca się m.in. pozbawienie scenarzystów pracy i zastępowanie ludzi sztuczną inteligencją, a co za tym idzie, mniej wypłat i oszczędność. Do tego pojawiają się liczne głosy sugerujące, że przełoży się to na jeszcze gorszą jakość gier, a niektórzy zapewniają, że Ubisoft stracił w ich oczach resztki szacunku.

Nie da się jednak ukryć, że Sztuczna Inteligencja wchodzi w nasze życie coraz śmielej i można ją spotkać niemal wszędzie. Potrzebne są jednak regulacje trzymające w ryzach wyobraźnię firm widzących w tego typu rozwiązaniach potencjalny zysk.