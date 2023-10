Listopadowe wieczory z Xbox Game Pass. Nowe gry już w tym tygodniu!

Październik w Xbox Game Pass przyniósł do tej pory m.in. Gotham Knights, Warhammer 40,000: Darktide, czy opisywane przez nas kilka dni temu Forza Motorsport. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni do katalogu dołączyły m.in. Like A Dragon: Ishin!, F1 Manager 2023, remake Dead Space, a dziś w usłudze pojawiły się dwie premiery: Headbangers: Rhythm Royale oraz Jusant, a także Wartales. Koniec miesiąca jest bliski, więc czas poznać tytuły, które pojawią się w listopadzie. W co zagracie?

2.11

Thirsty Suitors (Konsole, Chmura, PC) - premiera

6.11

Football Manager 2024 (PC) - premiera

Football Manager 2024 Console (Konsole, Chmura) - premiera

9.11

Dungeons 4 (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Wild Hearts (Konsole, Chmura, PC)

13.11

Spirittea (Konsole, Chmura, PC) - premiera

14.11

Coral Island (Konsole Xbox Series X|S, Chmura)

Xbox Game Pass w listopadzie. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.11

Coffee Talk (Konsole, Chmura, PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Konsole, Chmura, PC)

Gungrave G.O.R.E (Konsole, Chmura, PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Konsole, Chmura, PC)

Lapin (Konsole, Chmura, PC)

Townscaper (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilkunastu dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?