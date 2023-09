Sztuczna inteligencja opanowała Microsoft. Jest wszędzie!

Microsoft stawia na AI! Zintegruje model DALL.E 3 od OpenAI z Bingiem, dostarczy spersonalizowane odpowiedzi oraz doradzi w zakupach z wykorzystaniem AI. Co jeszcze nowego?

Jedną z najciekawszych funkcji jest personalizowane udzielanie odpowiedzi. Teraz nasza historia czatów może wpływać na wyniki wyszukiwania. Na przykład, jeśli korzystaliśmy z Binga do śledzenia naszej ulubionej drużyny piłkarskiej, to przy planowaniu podróży Bing może proaktywnie informować nas, czy drużyna gra w naszym docelowym mieście. Oczywiście, jeśli wolisz, aby odpowiedzi nie opierały się na historii czatów, możemy wyłączyć tę funkcję w ustawieniach Binga.

Copilot do zakupów oraz DALL-E 3 w Bing

Kolejnym istotnym udogodnieniem jest Copilot w Microsoft Shopping. Teraz, korzystając z Binga lub Edge, możemy znacznie szybciej znaleźć to, czego szukamy podczas zakupów online. Gdy pytamy o informacje na temat produktu, Bing zadaje dodatkowe pytania, aby dowiedzieć się więcej i dostarczyć bardziej dopasowane rekomendacje. Możemy być pewni, że otrzymujemy najlepszą cenę, a przez ostatnie 12 miesięcy kupujący zaoszczędzili ponad 4 miliardy dolarów dzięki Microsoft Edge. Wkrótce będziemy również mogli używać zdjęć jako punktu wyjścia do zakupów.

Kolejną fascynującą nowością jest integracja modelu DALL.E 3 od OpenAI w Bing Image Creator. DALL.E 3 przynosi ogromny postęp w tworzeniu pięknych obrazów o lepszym odwzorowaniu szczegółów, takich jak palce czy oczy. Ma także lepsze zrozumienie tego, czego szukamy, co prowadzi do dostarczania bardziej dokładnych obrazów. Ponadto, Microsoft Designer zostanie bezpośrednio zintegrowany z Bing, co ułatwi edytowanie naszych dzieł.

Jak tłumaczy Microsoft, w trosce o odpowiedzialne podejście do generatywnego AI, dodano także nowe Certyfikaty Zawartości, które wykorzystują metody kryptograficzne, aby dodać niewidzialny cyfrowy znak wodny do wszystkich obrazów generowanych przez AI w Bing, wraz z datą i godziną ich pierwotnego utworzenia. Wspiera to również Paint i Microsoft Designer.

Rozwiązania AI w Microsoft 365 Copilot

Nie można zapomnieć o Bing Chat Enterprise, który od czasu swojego wprowadzenia dwa miesiące temu zdobył ogromną popularność. Teraz jest dostępny w aplikacji mobilnej Microsoft Edge, a także oferuje wsparcie dla wielomodalnego wyszukiwania wizualnego i Image Creator. Microsoft 365 Copilot jest teraz dostępny dla klientów korporacyjnych od 1 listopada. Nowa funkcja, Microsoft 365 Chat, oferuje głębsze zrozumienie naszej pracy i organizacji, pomagając nam w bardziej skomplikowanych zadaniach.

Wreszcie, narzędzie Designer, które jest nowym dodatkiem do rodziny aplikacji Microsoft 365, umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji, postów na mediach społecznościowych, zaproszeń i wielu innych rzeczy za pomocą zaawansowanej AI. Dzięki nowym funkcjom, takim jak generowanie rozszerzeń, wypełnianie i usuwanie obiektów, możemy jeszcze bardziej personalizować nasze projekty. To narzędzie jest także integrowane z Microsoft 365 Copilot.