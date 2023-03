NPC już nie wymagają specjalnie dużej ingerencji ze strony deweloperów

Ubisoft przyznał się, że w przypadku NPC (niegrywalnych postaci w świecie gry; modeli, które sprawiają, że nie jest pusto) do pisania dialogów i opracowywania reakcji korzysta ze specjalnego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji o nazwie Ghostwriter. W teorii ma to sprawić, że wszystkie postaci oraz cały świat będą bardziej interesujące i realistyczne przy mniejszej ilości pracy dla studia.

Źródło: Ubisoft

Francuska firma twierdzi, że narzędzie AI nie jest w stanie zastąpić pracy człowieka i zwyczajnie jest udogodnieniem dla wszystkich — Ghostwriter ma ułatwić stworzenie najprostszych dialogów czy dźwięków, które wymawiają lub wydają z siebie NPC podczas wchodzenia z nimi w interakcję. Ghostwriter generując podstawę do tego ma sprawić, że deweloperzy nie będą musieli tracić czasu na najprostsze zajęcia, a pozwoli im to skupić się na bardziej ambitnej pracy.

Ubisoft na swoim blogu pisze, że rozmawiający i żywy tłum to główne cechy immersji w grach — rozmawiający ze sobą NPC, dialogi wrogów podczas walki lub wymiana zdań podczas wchodzenia do obszaru zapewniają bardziej realistyczne wrażenia ze świata i sprawiają, że gracz czuje, że świat gra wokół niego istnieje poza działaniami, które gracz sam robi. To żadna tajemnica i truizm, o którym wszyscy wiedzą od lat — jednak skoro jest to tak ważny element, to czy warto stawiać na sztuczną inteligencję, która mimo wszystko nadal nie jest perfekcyjnym i całkowicie zaufanym rozwiązaniem? Firma w swoim komunikacie zaznacza, że „nawet dialogi z NPC wymagają czasu i twórczego wysiłku ze strony scenarzystów, który można by poświęcić na inne podstawowe elementy fabuły. Ghostwriter uwalnia ten czas, ale nadal pozwala scenarzystom na pewien stopień kreatywnej kontroli".

Źródło: Ubisoft

Faktyczna pomoc dla pracowników czy sposób na zaoszczędzenie na scenarzystach? Zdania są podzielone

Ubisoft dalej tłumaczy, że cały proces zaczyna się od scenarzystów, którzy w pierwszej kolejności muszą stworzyć postać i rodzaj interakcji lub wypowiedzi, które chcieliby wygenerować. Wtedy do akcji wkracza Ghostwriter, który na życzenie generuje różne wariacje, z których scenarzysta może wybierać najlepsze i je edytować, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Ghostwriter wykorzystuje proces porównania parami jako metodę oceny wygenerowanego dialogu czy reakcji, co przekłada się na to, że scenarzysta w każdym przypadku dostaje dwie różne wersje jednego wydarzenia, między którymi może zdecydować. Na tej podstawie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji z czasem uczy się na podstawie preferowanych wyborów. Celem jest to, żeby po dokonaniu przez scenarzystów wielu wyborów, Ghostwriter potrafił „czytać w myślach” scenarzystów, od razu generując idealne rozwiązanie.

Źródło: Ubisoft

Sytuację postanowił skomentować również Ben Swanson, który stworzył Ghostwritera. Mówi, że celem jego zespołu jest przekazanie mocy sztucznej inteligencji osobom odpowiedzialnym za budowanie narracji w grach wideo, co finalnie ma im pozwolić na stworzenie własnego systemu opartego na AI, dostosowanego do własnych potrzeb. W tym celu stworzono inne narzędzie o nazwie Ernestine, które ułatwia każdemu tworzenie własnych modeli wykorzystywanych w Ghostwriterze.

Chociaż z perspektywy Ubisoftu brzmi to wspaniale, to gracze wcale nie podzielają tego entuzjazmu. W sekcji komentarzy pod wideo na temat Ghostwritera pojawiło się mnóstwo zarzutów w stronę francuskiej firmy dotyczących tego, że jest to pozbawienie scenarzystów pracy i zastępowanie ludzi sztuczną inteligencją, a co za tym idzie, mniej wypłat i oszczędność. Do tego pojawiają się liczne głosy sugerujące, że przełoży się to na jeszcze gorszą jakość gier, a niektórzy zapewniają, że Ubisoft stracił w ich oczach resztki szacunku. Co Wy uważacie na ten temat?

Źródło: Ubisoft

