Activision w rękach Microsoftu – monopol czy wspaniała nowina dla branży gier? Szef EA odpowiada

Po niezwykle długim czasie — dokonało się

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft to była już prawdziwa telenowela. Przez ostatnie 20 miesięcy bez przerwy dostawaliśmy informacje na ten temat, lecz jakiś czas temu wreszcie się to dokonało — Call of Duty, Diablo i inne tytuły Activision Blizzard stają się częścią Xbox. 13 października brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków wydał ostateczną, pozytywną decyzję w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft — i na reakcję obu firm nie trzeba było długo czekać. Amerykański gigant technologiczny poinformował, że na umowie kupna twórców Call of Duty i Diablo (oraz szeregu innych tytułów) pojawiły się ostateczne podpisy, które przypieczętowały to, o co zabiegano od długiego czasu.

Reakcje oczywiście były bardzo różne i zdania na temat tego, jak to przejęcie wpłynie na branżę gier wideo, są skrajne — a co o tym myśli dyrektor generalny Electronic Arts? Andrew Wilson zabrał głos w tej sprawie i wyraził swoje zdanie.

Co CEO EA myśli o tym przejęciu?

Andrew Wilson w wywiadzie z CNBC został zapytany o to przejęcie i czy uważa, że EA również może być potencjalnym celem przejęcia. Drugie pytanie co prawda pozostawił bez komentarza, lecz otwarcie mówił o swoim pozytywnym nastawieniu do tej transakcji:

Myślę, że Microsoft - Activision Blizzard to wspaniała rzecz. Oznacza to, że jedna z największych firm na świecie będzie nadal inwestować w naszą branżę, aby z czasem pomóc nam ją rozwijać. Kiedy pomyślisz o nas, o naszym niesamowitym talencie, światowej klasy własności intelektualnej, którą posiadamy, technologii, którą posiadamy oraz społeczności liczącej 700 milionów graczy — która wkrótce osiągnie miliard lub nawet więcej — myślimy, że zajmują naprawdę dobrą pozycję.

Co Wy o tym sądzicie? Czy uważacie to za bardzo dobre wydarzenie dla branży gier wideo, czy może jednak nie do końca? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: CNBC

