Google I/O 2022 już w maju. Konferencję ponownie obejrzycie z domu

Google oficjalnie zaprasza na konferencję dla deweloperów. Tegoroczne Google I/O odbędzie się w dniach 11 do 12 maja i oferować będzie format... hybrydowy. Choć dla większości zainteresowanych rozwiązaniami software'owymi I/O "atrakcje" dostępne będą wyłącznie online, firma zapowiada, że w tym roku dopuści do wydarzenia część swoich pracowników i zaproszonych gości, którzy będą mogli wziąć w nim udział we własnej osobie.

Google I/O 2022 już w maju. Czego można się spodziewać?

Czego możemy się spodziewać na tegorocznej edycji Google I/O? Niewątpliwie najważniejszym programem będzie prezentacja Android 13. O nowym systemu już nieco wiemy. Tiramisu, bo tak brzmi jego kodowa nazwa, jest już dostępny w wersji Developer Preview 1 i choć nie powala mnogością nowych opcji, pokazuje kierunek, w jakim zmierzają programiści i projektanci z Google. Android 13, na ten moment, oferuje sporo nowych narzędzi ułatwiających pracę twórców aplikacji oraz samych użytkowników. System oferować będzie usprawnioną wirtualizację, co pozwoli m.in. na korzystanie z innych systemów, np. Windows. Na I/O nie zabraknie z pewnością nowości w usługach i aplikacjach Google. Mapy, Zdjęcia, pakiet aplikacji biurowych to tylko niektóre z flagowych produktów firmy, które najprawdopodobniej doczekają się kolejnych usprawnień.

Czy Google I/O 2022 to także czas premier produktowych? Firma ma do zaprezentowania przynajmniej dwa nowe urządzenia: smartfon Google Pixel 6a oraz zegarek Pixel Watch. O tym pierwszym słyszeliśmy od kilki miesięcy, jednak do tej pory firma nie zdecydowała się na jego oficjalną premierę. Podobnie jak w przypadku zegarka. Wiemy, że istnieje, w sieci pojawiło się nawet jego pudełko, ale wciąż nie wiemy kiedy trafi do sprzedaży. Ostatnie przecieki sugerowały właśnie maj - a konkretnie, 26 maja. To właśnie tego dnia oba produkty mają trafić do sklepów. To równe dwa tygodnie po Google I/O, które kończy się 12 maja. Jeśli założyć, że na konferencji zaprezentowane zostaną nowe sprzęty, to ich przedsprzedaż może ruszyć jeszcze w tym samym tygodniu, a na sklepowych półkach pojawią się pod koniec miesiąca.

Google I/O niemal w całości online. Czy na podobny krok zdecyduje się Apple?

Decyzja Google w sprawie organizacji I/O w formacie hybrydowym i zawężenie grupy ludzi, którzy wezmą w niej udział we własnej osobie, do części pracowników firmy oraz partnerów, rzuca obraz na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Chodzi oczywiście o WWDC. Tegoroczna odsłona konferencji Apple dla deweloperów odbyć się ma kilka tygodni po wydarzeniu Google. Apple może wziąć przykład z konkurencji i również przygotowuje się na wydarzenie w sieci, jak to miało miejsce w poprzednich dwóch latach.

Bez udziału publiczności i z prelekcjami, szkoleniami i spotkaniami z pracownikami Apple w internecie. Niewykluczone jednak, że główna, otwierająca wydarzenie prezentacja dostępna będzie w modelu hybrydowym - gdzie pracownicy Apple i zaproszeni goście wypełnią widownię Steve Jobs Theater. To właśnie na WWDC zaprezentowany zostanie iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 i inne oprogramowania napędzające sprzęty z logo nadgryzionego jabłka.