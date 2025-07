Samsung nie zmniejsza tempa. Odpowiedź na drogie flagowce przyjdzie prędzej a po niej rewolucja

Samsung zaskakuje rynek mobilny przyspieszonym debiutem modelu, który ma być atrakcyjną alternatywą dla coraz droższych flagowców. To jednak dopiero początek ofensywy: w drugiej połowie 2025 roku Koreańczycy szykują prawdziwą technologiczną rewolucję.

Gigant technologiczny podczas spotkania kwartalnego ujawniał nie tylko wyniki, ale i swoje plany na drugą połowę roku. Nie obyło się bez niespodzianki, która wysyła bardzo jasny przekaz – będzie się działo, więc warto trzymać rękę na pulsie. Odpowiedź na drogie flagowce nadchodzi a po mniej rewolucja.

Samsung nie zwalnia tempa. Chwali się wynikami oraz zapowiada niespodzianki

Firma ogłosiła, że Galaxy S25 FE zadebiutuje wcześniej, niż się można tego było spodziewać. Premiera przewidziana jest na sierpień lub początek września, co oznacza, że nowy Fan Edition trafi do sprzedaży jeszcze przed październikiem. To wyraźna zmiana względem poprzednich modeli, dla przykładu S24 FE wydano na koniec września minionego roku.

Samsung Galaxy S24 FE

Widać wyraźnie, że Samsung chce zrobić miejsce w kalendarzu na kolejne, głośniejsze premiery. W drugiej połowie 2025 roku czeka bowiem rewolucja w portfolio firmy. Nadchodzi pierwszy w historii Samsunga smartfon z potrójnie składanym ekranem (Fold G, o którym od miesięcy nie ustają plotki), a także długo wyczekiwany zestaw gogli XR – Project Moohan. Poza tym na fanów czekają nowe budżetowe modele z serii Galaxy A (w tym prawdopodobnie Galaxy A17) oraz kolejna generacja tabletów Galaxy Tab S11.

Samsung Galaxy Z Fold i Flip 7

Wygląda na to, że każdy, kto śledzi poczynania koreańskiego giganta, będzie miał czym się zachwycać. S25 FE będzie na pewno idealną opcją dla każdego, kto nie jest zainteresowany dopłacać za półkę premium, lecz nie chce też specjalnie się ograniczać w kwestii specyfikacji. W późniejszej części roku na pewno będzie niezmiernie ekscytujące ujrzeć potrójnego składaka w wykonaniu Samsunga. Tym bardziej, że na podstawie Folda Z 7 można śmiało stwierdzić, że lata nauki na temat produkcji składanych telefonów nie poszły w las.

