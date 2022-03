Google szykuje się do premiery swojego pierwszego zegarka Pixel Watch. Czy będziemy musieli na niego czekać do majowej konferencji Google I/O 2022?

Gdy w zeszłym roku Fitbit został zakupiony przez Google wiele mówiło się o tym, że firma z Mountain View przygotowuje się do premiery własnego, autorskiego smartwatcha z Androidem na pokładzie. Bogate doświadczenie Fitbita w produkcji inteligentnych opasek i zegarków miało pomóc projektantom Google w stworzeniu mocnej konkurencji dla Apple Watch. Jednak do dziś żaden nowy smartwatch od Google nie powstał i jedyne, co pojawia się w sieci, to domysły, plotki i przecieki.

Google Pixel Watch coraz bliżej. Premiera wraz ze smartfonem Pixel 6a?

Temat zegarka Google powraca dzięki redakcji Android Police, która opierając się na własnych źródłach donosi, że Amerykanie są gotowi do premiery nowego urządzenia. Wskazywać mają na to informacje pochodzące z systemów inwentaryzacji jednego z tamtejszych operatorów komórkowych. Google Pixel Watch ma być sprzedawany z kopertą w kilku kolorach: szarym, czarnym oraz złotym. Choć o kwestiach technicznych samego zegarka wciąż niewiele wiadomo, dane, do których dotarła redakcja Android Police, wskazują, że urządzenie posiadać będzie 32 GB pamięci wewnętrznej na aplikacje. Podobnie jak w Apple Watch i dwukrotnie więcej niż w przypadku Samsung Galaxy Watch 4. Smartwatch ma być dostępny w wersji z łącznością LTE. Dane pochodzące z zaufanych źródeł AP nie podają jednak kiedy i w jakiej cenie Pixel Watch trafi do sprzedaży.

Pixel Watch: render z 2021 r.

W tej samej bazie pojawiły się też informacje o smartfonie Google Pixel 6a. Telefon również będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i zielonej. Potwierdzać to ma dotychczasowe przecieki i rendery, które w sieci pojawiły się kilka miesięcy temu. Pixel 6a dostępny będzie z pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 GB. Podobnie, jak w przypadku Pixel Watch, nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie trafi do sprzedaży.

Pixel Watch i Pixel 6a. Nowe produkty na Google I/O 2022?

Kiedy miałaby nastąpić premiera zegarka Google Pixel Watch? Jeszcze w styczniu pisaliśmy, że Jon Prosser sugeruje iż planowana jest ona na czwartek, 26 maja. Dość odległy termin, jednak ma być ściśle powiązany z Google I/O 2022, które odbędzie tradycyjnie pod koniec maja. Coroczna konferencja Google, na której firma prezentuje swoje nowości (nie tylko w kwestii usług) wydaje się idealnym momentem. Niewykluczone jednak, że firma mogłaby przyspieszyć prezentację nowych sprzętów - choć w obliczu kryzysu w Ukrainie wydaje się to mało możliwe.

Tym bardziej, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że także Apple zdecydowało się na opóźnienie swojej wiosennej konferencji/prezentacji. Jeszcze kilka dni temu zachodnie serwisy technologiczne zwiastowały, że gigant z Cupertino w miniony wtorek (1.03) będzie rozsyłało zaproszenia dla mediów. Wiele mówiło się o tym, że wiosenne premiery Apple będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. Nic takiego się jednak nie zdarzyło - Apple niczego nie zapowiedziało.

Nie da się jednak ukryć, że Google szykuje się do premiery swojego pierwszego zegarka z serii Google Pixel i tylko kwestią czasu jest jego oficjalne zaprezentowanie.