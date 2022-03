Nowa funkcja w Zdjęciach Google i kilka innych zmian ułatwiających życie

Google wprowadza kolejne usprawnienia do swoich aplikacji. Część z nich dostępna będzie tylko dla posiadaczy smartfonów Pixel i subskrypcji Google One, ale jest też sporo innych zmian.

Zdjęcia Google zyskają nową funkcję

Aplikacja Zdjęcia Google co jakiś czas zyskuje nowe możliwości, szczególnie związane z edycją zdjęć. Jakiś czas temu pojawiła się możliwość zastosowania efektu rozmycia tła dla zdjęć portretowych, na których byli ludzie. Teraz taki sam efekt będzie można osiągnąć na każdym zdjęciu, niezależnie od tego czy będzie to pies, kot czy kwiatek. Jest tylko mały haczyk, ta funkcja będzie dostępna tylko dla posiadaczy smartfonów Pixel i subskrybentów Google One. Jeśli zatem zaczyna wam brakować miejsca w usługach Google to może to być dobry moment na jego płatne rozszerzenie.

Druga zmiana dotyczy klawiatury Gboard, która zyska teraz funkcję sprawdzania gramatycznej poprawności pisowni. Wcześniej było to możliwe tylko na Pixelach, teraz ma być dostępne dla wszystkich. Przy okazji tej aktualizacji Google doda też kolejne 2000 "naklejek" emoji, które łączą dwie różne buźki w jednym obrazku. Znacznie ciekawie zapowiada się natomiast aktualizacja aplikacji Transkrypcja na żywo, która przeznaczona jest głównie dla osób słabo słyszących. Pozwala ona na zmianę głosu na tekst w czasie rzeczywistym. Wcześniej konieczne było połączenie z internetem, w najnowszej wersji aplikacja działa już w trybie offline więc można z niej skorzystać np. w samolocie.

Inne zmiany to aktualizacja funkcji Nearby Share, która pozwala dzielić się plikami z innymi użytkownikami smartfonów z Androidem. Do tej pory plik można było wysłać tylko jednej osobie, teraz w tym samym czasie może go odbierać kilka telefonów. Asystent Google zyskał też integrację z systemem ParkMobile dostępnym w USA. Dzięki temu można np. szybko i sprawnie przedłużyć sobie czas parkowania. Kolejna zmiana dotyczy Google TV, gdzie pojawi się nowa zakładka "Highlights" gdzie będą pojawiać się informacje oraz recenzje seriali i filmów jakie oglądacie na swoich telewizorze. Ostatnią nowością jest widget Screen Time, który dostępny będzie w sklepie Google Play i pozwoli szybko zobaczyć podsumowanie aplikacji, z których korzystamy najczęściej. Wszystkie te nowości będą sukcesywnie udostępniane w ciągu kilku najbliższych tygodni.