Dzięki funkcji Androida 13 na telefonie uruchomisz... Windowsa 11

W świecie IT nie istnieje coś takiego jak "brak kompatybilności". Projekty wielu entuzjastów, pokazały, że jeżeli bardzo się postaramy, można uruchomić praktycznie każdy program na praktycznie każdym sprzęcie. Jeżeli chociażby grę DOOM odpalano z użyciem wyświetlacza inteligentnej lodówki, a także menagera zadań systemu Windows, to naprawdę limitem w tej kwestii jest chyba tylko ludzka wyobraźnia. Jednym z popularniejszych pomysłów jest w tej kwestii uruchamianie pełnowymiarowych, desktopowych systemów operacyjnych na telefona. Do tej pory wymagało to nie lada umiejętności. Jak się okazuje, w kolejnej wersji Androida będzie to dużo, dużo prostsze.

Android 13 znacznie ułatwi postawienie maszyny wirtualnej

Czym są maszyny wirtualne chyba nie muszę nikogo instruować. Jak się okazuje, Android 13 posiada nowy, ulepszony framework pozwalający na wirtualizację, dzięki czemu jest ona łatwiejsza a postawiony w ten sposób system - bardziej używalny. Jeden z devów pracujących nad systemem właśnie w ten sposób postawił na Pixelu 6 system Windows 11 ARM, a także różne wersje Linuxa. Jak sam mówi - większość rzeczy działała poprawnie (z wyjątkiem akceleracji graficznej).

Oczywiście, na tak postawionym systemie pierwszą uruchomioną grą musiał być DOOM. Wychodzi na to, że teraz jest to już swego rodzaju reguła.

Pytanie - co tak naprawdę daje polepszona i uproszczona wirtualizacja. Cóż, przede wszystkim - zwróćmy uwagę na to, że telefony (a w szczególności - tablety) są coraz mocniejsze i dziś uruchamianie pełnowymiarowego systemu to dla nich nie problem. Snapdragon 8 gen. 1 i 16 GB RAM wystarczą do tego aż nadto. Owszem, nie jest to moc która pozwoli na przykład na płynną edycję filmów w 4K czy zaawansowane rendery - procesory Qualcommu są w tej kwestii daleko za czipami od Apple. Jest jednak szereg aplikacji, które działają tylko pod Windowsem i możliwość ich łatwej obsługi np. na tablecie z Androidem sprawiłaby, że ten mógłby zyskać dodatkowe funkcje i kilka powodów więcej, by faktycznie kupić high-endowy model.

Jakie zastosowania widzicie dla Windowsa na urządzeniach z Androidem?