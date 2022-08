Już za kilka dni odbędzie się tegoroczne Galaxy Unpacked na którym Samsung zaprezentuje swoje nowe urządzenia mobilne. Jak co roku, o wszystkim dowiadujemy się wcześniej.

Galaxy Unpacked to coroczna impreza, na której Samsung pokazuje swoje najnowsze smartfony oraz inne urządzenia elektroniczne z serii Galaxy, które w niedługim czasie trafią do sprzedaży. Wiemy już, że w tym roku firma skupiać będzie swoją uwagę na składakach - materiały promocyjne jasno wskazują, że głównym bohaterem prezentacji będą Galaxy Z Flip 4 i Z Fold 4. Choć nie można zapominać też o Galaxy S22.

Źródło: 91mobiles

O samych telefonach wiemy już niemal wszystko - a to za sprawą przecieków oraz samych informacji, które przez przypadek udostępnione zostały przez Koreańczyków. Najwięcej wiemy o Galaxy Z Flip 4 - w tym jego specyfikację, dostępne kolory i konfiguracje - w tym edycję Bespoko oferująca 71 kombinacji. Wiemy też, że jego zewnętrzny wygląd ulegnie zmianie w porównaniu z poprzednim modelem. Niestety wiele wskazuje też na to, że za ten telefon przyjdzie zapłacić nieco więcej niż poprzednio. Jego cennik nie zapowiada się optymistycznie.

Galaxy Unpacked już 10 sierpnia. Premiery bez zaskoczeń

Jednak Galaxy Unpacked to nie tylko smartfony od Samsunga. To także inne urządzenia, które do sprzedaży trafią w najbliższych tygodniach. Bohaterem najnowszych przecieków jest smartwatch Galaxy Watch 5. Zegarek sprzedawany będzie w dwóch wersjach: klasycznej oraz z dopiskiem Pro (na podobny ruch ma zdecydować się Apple). W sieci pojawiły się właśnie rendery wszystkich modeli Watch 5, które pokazują jak smartwatche wyglądać będą w różnych konfiguracjach. Serwis 91mobiles opublikował w weekend rendery obu modeli z kilkoma wersjami kolorystycznymi pasków.

Źródło: 91mobiles

Zdjęcia potwierdzają to, o czym mówiono od dłuższego czasu. Galaxy Watch 5 traci obrotowy pierścień. Wiele też wskazuje na to, że zegarek zyska możliwość mierzenia temperatury ciała. Model Pro otrzyma też lepszą baterię o pojemności 572 mAh, co przekładać się będzie na znacznie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Niewykluczone jednak, że Samsung ma w zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek, które udało się firmie utrzymać w tajemnicy. Wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu. Tegoroczna odsłona Galaxy Unpacked będzie miała miejsce 10 sierpnia - transmisja z wydarzania, którą będzie można oglądać w internecie na żywo, przewidziana jest na godzinę 15:00 czasu polskiego.