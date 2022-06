Sierpień. To data debiutu nowych Flipów, Foldów i Galaxy Watch 5

Z pomocą przyszedł znany leakster Jon Prosser. Na swoim koncie na Twitterze ujawnił on datę eventu oraz rozpoczęcia sprzedaży.

I tak – Samsung ma zaprezentować nowe urządzenia 10 sierpnia a sprzedaż ma się rozpocząć 26 sierpnia. Firma pokaże smartfony Z Fold 4 i Z Flip 4 oraz smartwatche Galaxy Watch 5 (40 i 44 mm) oraz 5 Pro (46 mm). Foldy będą w kolorach: czarny, zielony i beżowy, Flipy: grafitowy, fioletowy, różowo-złoty, niebieski.

Co do tej pory wiadomo o nowych urządzeniach?

Galaxy Z Flip 4

Największą bolączką Flipów jest krótki czas pracy na baterii. W modelu 3 ma ona 3200 mAh pojemności. W czwórce będzie ona większa. Najpierw przecieki mówiły jedynie o 3300 mAh, teraz mówi się, że pojemność ogniwa wyniesie 3700 mAh.

Być może pomoże wydłużyć to czas pracy na jednym ładowaniu, zwłaszcza że zastosowany procesor to Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jest to poprawiona wersja topowego „grzejnika”, która ma być bardziej litościwa dla baterii.

Tyle, że moim zdaniem stosowanie w takim urządzeniu topowego procesora, którego główną zaletą ma być wydajność, mija się z celem. Przecież i tak nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wykorzystywał Flipa do grania w wymagające tytuły, więc wydajny procesor ze średniej półki spokojnie zadowoliłby wszystkich użytkowników. I dał im dodatkowe godziny pracy na jednym ładowaniu. Pisałem o tym w tym tekście.

Niestety. Smartfon ze słabszym procesorem byłby lepszy dla użytkowników, ale firma nie mogłaby żądać za niego topowej ceny. Nadzieją jest linia A składanych urządzeń, o której mówi się nieoficjalnie od jakiegoś czasu. Tyle, że ponoć trzeba na nią poczekać jeszcze 2 lata…

Galaxy Z Flip 4 ma być dostępny po raz pierwszy w trzech wersjach pamięci: 128, 256 i 512 GB.

Składany wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ będzie miał przekątną 6,7-cala. Odświeżanie ma wynosić 120 Hz. Urośnie ekran zewnętrzny – z 1.9 cala do 2.1 cala.

Dwa obiektywy (główny i szeroki kąt) mają mieć po 12 MP, kamerka do selfie – 10 MP. Telefon będzie można ładować z mocą 25W po kablu i 10W bezprzewodowo.

Galaxy Z Fold 4

Tu, podobnie jak w przypadku mniejszego modelu, mamy dostać więcej pamięci. Największa pojemność to 1TB. Prócz tego będą wersje 512 i 256 GB. Ma być też więcej RAM-u bo aż 16 GB w najmocniejszej wersji.

Zmieni się również nieco konstrukcja całego urządzenia. Smartfon będzie nieco szerszy – zamiast proporcji 24.5:9 będzie miał 23:9.

Główny wyświetlacz AMOLED będzie miał przekątną 7.6 cala, ekran zewnętrzny 6.2 cala. Zestaw kamer to 50 MP obiektyw główny, 12 MP szeroki kąt oraz 12 MP Tele. Kamera wewnętrzna, ukryta jak w poprzedniej wersji pod wyświetlaczem, ma mieć 16 MP, a obiektyw frontowy – 10 MP. Pojemność baterii to 4400 mAh, maksymalna moc ładowania – 25W.

Galaxy Watch 5

W przypadku zegarków jest najwięcej kontrowersji. Przecieki wskazują bowiem na to, że urządzenie w topowej wersji straci tak lubiany przez użytkowników obrotowy pierścień. Podobno smartwatche mają za to otrzymać czujnik pomiaru temperatury ciała. Bateria w największym modelu – Pro ma urosnąć do imponujących 572 mAh. Może dzięki temu zegarek byłby w stanie wytrzymać bez ładowania więcej niż jeden dzień.

Niestety nic nie wiadomo na temat cen urządzeń. Do tej pory każda nowa generacja była tańsza od poprzedniej. Ale skomplikowana światowa sytuacja może sprawić, że w tym roku ten pozytywny trend się skończy.