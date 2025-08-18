Mocne premiery w tym tygodniu. Wśród nich perełka

Jakie nowe filmy i seriale pojawią się w tym tygodniu? Oto, co warto obejrzeć. Wśród nowości piekielnie dobrze zapowiadający się film pełen skrajnych emocji.

Together

Film opowiada o Millie i Timie, młodej parze, która przenosi się do uroczego domu na prowincji, by rozpocząć nowy rozdział w swoim związku. Idylliczna codzienność szybko jednak zostaje zakłócona przez pozornie nieistotny incydent, który prowadzi do coraz większych napięć oraz dziwacznej, wręcz przerażającej przemiany ich relacji. W głównych rolach występują Dave Franco (Tim) oraz Alison Brie (Millie).

W kinach od 22 sierpnia

Scheda

Mroczny dramat rodzinny osadzony na malowniczym Półwyspie Helskim. Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, życie jego rodziny i całej lokalnej społeczności zaczyna się rozpadać. Testament seniora rodu wywołuje napięcia i konflikt między jego dziećmi, którzy zmuszeni są zmierzyć się z niewyjawionymi przez lata sekretami i urazami. W serialu występują Magdalena Popławska jako Hanka, Grzegorz Damięcki w roli Pawła oraz Bartosz Gelner jako Maciej.

Na HBO Max od 22 sierpnia

Wybór

Na skutek niespodziewanego porwania męża premierki Wielkiej Brytanii Abigail Dalton, prywatny dramat bohaterki splata się z politycznym kryzysem. W tym samym czasie prezydentka Francji, Vivienne Toussaint, pada ofiarą brutalnego szantażu. Obie kobiety, mimo dzielących je różnic, muszą podjąć współpracę, by odkryć spisek zagrażający nie tylko im, lecz bezpieczeństwu obu państw. W głównych rolach występują Suranne Jones (Abigail Dalton), Ashley Thomas (mąż premierki) oraz Julie Delpy (prezydentka Francji).

Na Netflix od 21 sierpnia

Peacemaker 2. sezon

Akcja toczy się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu i filmu „Superman”, gdy Peacemaker walczy o akceptację, mierząc się zarówno z odrzuceniem przez innych superbohaterów, jak i własnym poczuciem winy. Kluczowy motyw stanowi interdimensionalny portal – technologia pozostawiona przez ojca – pozwalający Chrisowi zobaczyć alternatywną rzeczywistość, w której jest cenionym bohaterem i doświadcza spełnienia. W obsadzie pojawiają się: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, a także nowi członkowie – Frank Grillo i Sol Rodriguez.

Na HBO Max od 22 sierpnia

Long Story Short

Animowany serial komediowy stworzony przez Raphaela Boba-Waksberga, znanego z „BoJack Horseman”. Opowiada historię rodziny Schwooperów — rodziców Elliota i Naomi oraz ich trójki dzieci: Aviego, Shiry i Yoshiego. Akcja przeskakuje między różnymi okresami życia rodzeństwa, ukazując ich dorastanie, radości, konflikty i wzajemne relacje.

Na Netflix od 22 sierpnia

Inwazja 3. sezon

Kontynuacja intensywnej walki ludzkości z zaawansowaną obcą cywilizacją. Po raz pierwszy losy głównych bohaterów łączą się w jednej wspólnej misji – przeniknięcia do macierzystego statku obcych. Nowe, potężniejsze formy obcych zagrażają przyszłości Ziemi, a bohaterowie muszą odłożyć różnice na bok i razem walczyć o przetrwanie. W obsadzie powracają Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza i Enver Gjokaj, a dołącza Erika Alexander.

Na Apple TV+ od 22 sierpnia

Sprawa Amandy Knox

Ośmioodcinkowy miniserial dokumentalno-aktorski, który opowiada historię amerykańskiej studentki Amandy Knox. Przedstawia jej dramatyczną i kontrowersyjną walkę po niesłusznym skazaniu za morderstwo swojej współlokatorki Meredith Kercher we Włoszech. Serial ukazuje proces śledztwa, medialnej nagonki oraz wieloletnią batalię Amandy o uniewinnienie i odzyskanie wolności. Główna rola Amandy Knox przypadła Grace Van Patten, a w obsadzie znaleźli się także Sharon Horgan, John Hoogenakker i Francesco Acquaroli.

Na Disney+ od 20 sierpnia

Bałtyk

Dokument Igi Lis, ukazujący codzienne życie Mieci – nazywanej Królową Łeby – która od ponad 40 lat prowadzi słynną nadmorską wędzarnię ryb. Film rozgrywa się w malowniczej Łebie, gdzie wędzarnia stanowi serce lokalnej społeczności oraz miejsce spotkań turystów i mieszkańców. Miecia, silna i charyzmatyczna kobieta, całe życie poświęciła pracy, jednak zmagania ze zdrowiem zmuszają ją do refleksji nad własną tożsamością i dziedzictwem.

W kinach od 22 sierpnia