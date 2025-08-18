Wielki wyciek z Apple. Firma zasypie nas nowymi sprzętami

Apple nie ma ostatnio dobrego czasu. W sieci pełno jest przecieków i informacji związanych z premierą iPhone’a 17 we wszystkich możliwych wariantach. Kilka dni temu doszło też do jeszcze większego wycieku – tym razem dotyczącego innych produktów z logo nadgryzionego jabłka. Premier będzie bez liku.

Najważniejsza konferencja Apple przed nami. Już w pierwszych dniach września w Apple Park w Cupertino zaprezentowane zostaną najnowsze iPhone’y. iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro, 17 Pro Max oraz iPhone 17 Air. Najbardziej intrygujący wydaje się ten ostatni model, który ma zawstydzić konkurencję swoją cienką konstrukcją. Od dawna mówi się, że przed inżynierami zatrudnionymi przez Apple postawiono niesamowicie trudne zadanie. Efekt ich pracy mamy poznać już za kilka tygodni – czy uda się zaskoczyć rynek i rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z rewolucją na miarę premiery MacBooka Air? Trudno wyrokować już teraz, tym bardziej, że konkurencja nie śpi i już zdążyła wypuścić na rynek swoje własne cienkie smartfony. Wiadomo jednak, że kompromisów w tym modelu nie zabraknie, a największym ma być bateria.

Jednak iPhone 17 Air to dopiero początek, gdyż najwięcej uwagi przyciągać będą przeprojektowane „siedemnastki” – w szczególności te z dopiskiem Pro. Te mają posiadać nową „wyspę” na aparaty umieszczoną na niemal całej szerokości urządzenia, zyskać nowy szkielet wykonany z aluminium oraz jeszcze mniejsze wycięcie „Dynamic Island”. W sieci pełno jest renderów i zdjęć przedstawiających wygląd iPhone’a 17 Pro i trzema przyznać, że wygląda zaskakująco ładnie – także w nowej, pomarańczowo/miedzianej kolorystyce.

Szał premier Apple. Co na horyzoncie?

Ale iPhone’y to nie wszystko, nad czym Apple obecnie pracuje. W zeszłym tygodniu firma udostępniła narzędzia dla deweloperów, w których znaleziono wzmianki na temat całego szeregu urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Choć oprogramowanie to szybko zostało wycofane przez firmę, uzyskanych informacji nie udało się wymazać z sieci. Dzięki temy wyciekowi wiemy, co na sklepowych półkach pojawi się w najbliższym czasie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. A będą to m.in.:

HomePod mini – nowy model z procesorem serii S.

Apple TV z układem A17 Pro – przeskok generacyjny z nowymi podzespołami i funkcjami

Apple Studio Display 2 – nowy monitor dla komputerów Mac

iPad mini z chipem A19 Pro – najmniejszy iPad z układem pochodzącym z iPhone'a 17 Pro.

iPad z chipem A18 – podstawowy model iPada z aktualizacją podzespołów

Apple Vision Pro z układem M5 – nowa generacja gogli XR z lepszymi podzespołami

Czy Apple nieświadomie udostępniło publicznie listę produktów, nad którymi obecnie pracuje i które w niedługim czasie trafią do sprzedaży? Mark Gurman z Bloomberga potwierdza, że lista pokrywa się z informacjami, które on posiada. Nie byłby to pierwszy taki przypadek, gdzie w kodzie różnych aplikacji powiązanych z firmą, czy systemami operacyjnymi dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka pojawiają się odniesienia do sprzętów, które jeszcze nie pojawiły się na rynku. Tylko tym razem mamy do czynienia nie z pojedynczymi wzmiankami, ale długą listą produktów, na które warto czekać. Warto więc wyczekiwać pierwszej jesiennej konferencji, na której z całą pewnością pokazane zostaną nowe iPhone’y i nowe zegarki Apple Watch. Niewykluczone też, że tego samego dnia zaprezentowane zostanie nowe Apple TV oraz przeprojektowany głośnik HomePod mini. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka tygodni!