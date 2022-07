Kolejny Galaxy Unpacked zbliża się wielkimi krokami. 10 sierpnia Samsung pokaże najnowsze Flipy i Foldy, smartwatche oraz słuchawki. A na stronie samsung.com pojawił się właśnie wpis TM Roha, szefa Samsung Electronics.

T o ile się sprzedało?

Roh przypomina w nim historię składanych smartfonów która, jak pisze, zaczęła się aż 10 lat temu. Wtedy właśnie firma zaczęła zastanawiać się w jaki sposób można połączyć duży wyświetlacz z poręcznością urządzenia. Rozpoczęto prace nad nowymi technologiami, które zaowocowały w 2019 r. pierwszym składanym smartfonem – Galaxy Foldem.

Ta historia jest oczywiście wszystkim miłośnikom smartfonów doskonale znana. Ale dalej Roh mówi ciekawe rzeczy. Otóż wg. niego światowa sprzedaż składanych urządzeń Samsunga (czyli Foldów i Flipów) wyniosła niemal 10 mln egzemplarzy.

Tymczasem wg. ostatniego raportu firmy IDC światowa sprzedaż składanych smartfonów w zeszłym roku to 7.1 mln egzemplarzy.

Różnica w liczbach jest dość znacząca. Niestety Roh nie odsyła do żadnych konkretnych danych i nie powołuje się na jakiekolwiek źródła. Ale w końcu szef Samsunga chyba wie co mówi…

Zwłaszcza, że jego dalsze słowa mniej więcej zgadzają się z danymi IDC. Mówi bowiem o prawie 300 proc. wzroście sprzedaży tego typu smartfonów w porównaniu do 2020 r. Zdaniem IDC ten wzrost to 264 proc.

Roh zwraca również uwagę na zaskakujący sukces mniejszego Flipa, który stanowi aż 70 proc. sprzedaży. Jego zdaniem to głównie smartfon służący do zdjęć i rozrywki, podczas gdy większy Fold jest już poważnym narzędziem pracy. Największą zaletą jest oczywiście duży składany ekran, który daje możliwość działania w wielu oknach.

Szef Samsung Electronics zapowiedział również dalszą współpracę z Google i Microsoft. Szczegóły poznamy zapewne 10 sierpnia.

C o w tym momencie wiadomo o obu urządzeniach?

Więcej możemy się dowiedzieć o Flipie 4. Znana jest już m.in. jego specyfikacja. Ma być dostępny w trzech wersjach pamięci: 128, 256 i 512 GB. Składany wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ będzie miał przekątną 6,7-cala. Odświeżanie ma wynosić 120 Hz. Urośnie ekran zewnętrzny – z 1.9 cala do 2.1 cala. Dwa obiektywy (główny i szeroki kąt) mają mieć po 12 MP, kamerka do selfie – 10 MP. Telefon będzie można ładować z mocą 25W po kablu i 10W bezprzewodowo. Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1. Większa będzie bateria – jej pojemność ma wynieść 3700 mAh.

Na zdjęciach które ujawniono widać też nieco zmieniony wygląd urządzenia które jest bardziej kwadratowe i płaskie z tyłu. Dzięki temu jest podobne do topowej linii S22.

Nieco mniej wiadomo o Foldzie 4. Procesor to oczywiście Snapdragon 8+ Gen 1. Do tego będzie 12 GB RAM i trzy wersje pamięciowe: 256, 512 i 1 TB. Wewnętrzny ekran AMOLED będzie miał 7,6 cala i rozdzielczość to QXGA+ z odświeżaniem 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz to 6.2 calowy AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sprzeczne są informacje na temat obiektywów, ostatnie mówią o głównym 50 MP. Wszystkiego dowiemy się 10 sierpnia.

