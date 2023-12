LOT ma usługę, którą musisz wykupić. Oto ona

Nie będę tu się rozwodził nad samą technologią eSIM, odsyłam w tym celu do naszych niedawnych artykułów:

LOT uruchomił usługę sprzedaży wirtualnych kart eSIM we współpracy z izraelską firmą SIMTEX. Dzięki niej, przed wylotem do krajów spoza Unii Europejskiej (w tym przypadku zawsze bardziej opłacalne jest wykupienie pakietu u naszych telekomów z roamingiem w UE wg RLAH), możemy wykupić eSIM z wybraną paczką transferu danych, szybko wgrać profilu do smartfona i korzystać z niego od razu po przylocie do kraju docelowego.



LOT podaje na swojej stronie, kilka zalet tego rozwiązania:

Do 85% taniej niż w przypadku korzystania z lokalnego operatora.

Dostępność w ponad 160 krajach.

Działa już po wyjściu z samolotu. Łatwa do skonfigurowania.

Zachowujesz swój numer.

Nie zgubisz własnej karty sim.

Nie musisz już szukać sklepu na lotnisku.



Sprawdziłem jeden z najpopularniejszych kierunków turystów w Polsce, czyli Turcję i dla przykładu pakiet z 1 GB transferu danych kosztuje w Orange 59 zł, a w T-Mobile 89 zł. Uśredniając ten koszt, w ramach usługi LOT możemy w tej cenie nabyć 7 GB, co prawda bez rozmów czy wiadomości SMS, ale przecież zawsze można wykorzystać do tego któryś z komunikatorów.



Lista wspieranych urządzeń dla usługi eSIM w LOT, przedstawia się następująco:

AQUOS R7 Huawei P40 Pro Motorola Edge 40 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Xiaomi 12T Pro AQUOS Sense4 Lite Huawei P50 Pro Motorola Edge+ Samsung Galaxy S20 Xiaomi 13 AQUOS Sense6 iPhone 11 Pro Motorola G53 5G Samsung Galaxy S20 Ultra Xiaomi 13 Lite AQUOS Wish iPhone 11 Pro Max Motorola Razr 2019 Samsung Galaxy S20+ Xiaomi 13 Pro AQUOS Zero6 iPhone 12 Motorola Razr 2022 Samsung Galaxy S21 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Fairphone 4 iPhone 12 Max Motorola Razr 40 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Gemini PDA 4G+Wi-Fi iPhone 12 Max Pro Motorola Razr 5G Samsung Galaxy S21+ 5G Google Pixel 4 iPhone 12 mini myPhone NOW eSIM Samsung Galaxy S22 Google Pixel 4 XL iPhone 13 Nokia X30 Samsung Galaxy S22 Ultra Google Pixel 4a iPhone 13 mini Nokia XR21 Samsung Galaxy S22+ Google Pixel 5 iPhone 13 Pro Nuu Mobile X5 Samsung Galaxy S23 Google Pixel 5a iPhone 13 Pro Max OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 6 iPhone 14 OPPO Find N2 Flip Samsung Galaxy S23+ Google Pixel 6 Pro iPhone 14 Plus OPPO Find X3 Pro Samsung Galaxy Z Flip Google pixel 6a iPhone 14 Pro OPPO Find X5 Samsung Galaxy Z Flip3 5G Google Pixel 7 iPhone 14 Pro Max OPPO Find X5 Pro Samsung Galaxy Z Flip4 Google Pixel 7 Pro iPhone 15 OPPO Reno A Samsung Galaxy Z Fold2 5G HAMMER Blade 3 iPhone 15 Plus Phone 11 Samsung Galaxy Z Fold3 5G HAMMER Blade 5G iPhone 15 Pro Pixel Fold Samsung Galaxy Z Fold4 HAMMER Explorer PRO iPhone 15 Pro Max Rakuten Big Samsung S21 5G Honor 90 iPhone SE (2020) Rakuten Big S Sony Xperia 1 IV Honor Magic4 Pro iPhone XR Rakuten Hand Sony Xperia 1 V Honor Magic5 Pro iPhone XS Rakuten Mini Sony Xperia 10 III Lite Huawei Mate 40 Pro iPhone XS Max Samsung Galaxy Fold Sony Xperia 10 IV* Huawei P40 Motorola Edge 40 Neo Samsung Galaxy Note 20 Sony Xperia 5 IV

Ceny wybranych pakietów i ich zakup (tylko karta płatnicza) możemy dokonać na tej stronie. Co jeszcze istotne, pakiety te mają określony limit transferu danych i czas ważności, ale tak naprawdę koniec ważności pakietu określa to, który limit zostanie osiągnięty jako pierwszy.

Źródło: GSMONLINE.pl

Stock Image from Depositphotos.