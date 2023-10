Oferty komórkowe bez umowy, w sam raz na studencką kieszeń

Rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego już za nami, i jak co roku to dobra okazja na zestawienie aktualnych ofert u naszych operatorów, skrojonych na potrzeby i możliwości braci studenckiej.

Wbrew pozorom, nie będzie to zestawienie najtańszych ofert, bo studenci mają też swoje wymagania, wynikające w szczególności z polegania przez większość dnia na transferze danych mobilnych w smartfonie.

Tak więc wybierzemy do zestawienia, oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie minimum 30 GB w miesiącu. Do tego oczywiście oferty bez umowy, ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wybiorę tu po jednej,- najlepszej według mnie ofercie w zasięgu każdego z operatorów infrastrukturalnych: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Najlepsza oferta komórkowa dla studenta w zasięgu sieci Orange

W zasięgu sieci Orange miałem dylemat, która oferta będzie najlepsza. W nju mobile mamy najtańszą opcję za 29 zł miesięcznie, ale w jej ramach jest na start 20 GB transferu danych, to może okazać się za mało zwłaszcza, jeśli ktoś konsumuje treści wideo na smartfonie w przerwach między zajęciami.

Z kolei w Orange Flex subskrypcja, zastanawiałem się nad najtańszym pakietem za 30 zł, gdzie od razu na start jest 30 GB transferu danych. Jednak ostatecznie jako najlepszą opcję wybrałem nieco droższy pakiet za 35 zł miesięcznie, bo ma możliwość włączenia w razie potrzeby nielimitowanego w dane i prędkość internetu mobilnego



Mamy tu 45 GB transferu danych i jedną dodatkową kartę SIM z tym samym numerem oraz wspomnianą usługę UNLMTD, czyli prawdziwie nielimitowany internet mobilny na tydzień za 15 zł lub na miesiąc za 45 zł. Przydatna tu będzie też promocja 6x50 GB, skierowana właśnie dla studentów.

Najlepsza oferta komórkowa dla studenta w zasięgu sieci Play

Najtańszą ofertą bez zobowiązania w zasięgu Play, jest oferta na kartę za 30 zł miesięcznie, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych.



Wiem, że każda złotówka ma czasem znaczenie, ale myślę, że te 5 zł miesięcznie więcej za dwa razy większy transfer danych w Mobile Vikings subsrypcja, będzie do przełknięcia. Za 35 zł w Mobile Vikings na kartę mamy 50 GB transferu danych, a w subskrypcji w tej samej cenie 60 GB - z kumulacją niewykorzystanego transferu do limitu około 1 TB.

Najlepsza oferta komórkowa dla studenta w zasięgu sieci Plus

W zasięgu Plusa zastanawiałem się nad ofertą na kartę lub subskrypcję w a2mobile, gdzie za 29,90 zł miesięcznie mamy 45 GB transferu danych. Jednak studenci wyjeżdżają też za granicę, więc nie bez znaczenia będzie tu brak roamingu w UE wg RLAH.



Najlepsza oferta komórkowa dla studenta w zasięgu sieci T-Mobile

Dlatego najlepszą opcją będzie oferta na kartę w Plus zwłaszcza, że mamy tu kumulację transferu danych i dodatkowe bonusowe GB. I tak, w pakiecie za 30 zł miesięcznie skorzystamy z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych w pakiecie. Do tego co miesiąc 100 GB za darmo i po roku dodatkowe 300 GB.

W T-Mobile natomiast, najlepszą opcją będzie niedawna premiera subskrypcji w Red Bull Mobile - chyba nie bez przyczyny T-Mobile czekało z nią do tego momentu. Wprawdzie to najdroższa oferta ze wszystkich w tym zestawieniu - 40 zł miesięcznie, ale wybrałem ją z tego samego powodu, co Orange Flex.



Do końca marca mamy tu nielimitowany w dane i prędkość internet mobilny, i dopiero od kwietnia zaczyna obowiązywać limit 60 GB transferu danych. Niemniej to oferta bez żadnej umowy, i po tym pół roku można przenieść się na przykład do subskrypcji w Heyah 01 za 29,99 zł miesięcznie, z limitem 40 GB.

