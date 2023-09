Amerykanie wchodzą do Polski - poznajcie nowego operatora komórkowego

Nie byłoby w tym nic szczególnego,- operatorów wirtualnych w Polsce mamy na pęczki, zwłaszcza na nadajnikach Plusa, gdyby nie firma, która stoi za nowym operatorem CrossMobile, a w szczególności to w czym się ona specjalizuje. Widać to zresztą wyraźnie w ofercie CrossMobile.

WHEN Group w Polsce

WHEN Group to firma specjalizująca się w rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku klientów indywidualnych kierują je głównie do rodziców proponując im narzędzia, które to mają ich ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, molestowaniem czy objawami depresji u ich pociech.

Firma ta prawie rok temu przejęła dodatkowy pakiet udziałów w polskim CrossMobile, pozwalający na przejęcie nad nim pełnej kontroli w postaci większościowego pakietu 51% (źródło). Już na początku tego roku mówiło się, że CrossMobile szykuje się do debiutu w Polsce z nową ofertą komórkową, która to miała wystartować w II kwartale 2023 roku (źródło).

CrossMobile - oferta nowego operatora komórkowego

Z lekkim opóźnieniem, ale już jest - nowa oferta dostępna jest już na stronach CrossMobile. Jak przystało na operatora wirtualnego, to oferta na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z czterema pakietami do wyboru.



Najtańszy pakiet Start,- to jednocześnie najtańsza obecnie opcja na nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 3 GB transferu danych za 14,99 zł miesięcznie. Nieco droższy pakiet More ma limit transferu na poziomie 12 GB w miesiącu, i co ciekawe w promocji na start kosztuje zaledwie 9,99 zł miesięcznie. Rabat 7 zł będzie obowiązywał przez co najmniej 12 miesięcy od podpisania umowy (regulamin).



Dwa najdroższe pakiety Faster i Rocket to już koszt 29,99 zł i 49,99 zł miesięcznie, zawierające odpowiednio limit transferu na poziomie 30 GB i 100 GB w miesiącu. Wszystkie pakiety dodatkowo zawierają bezpłatny transfer danych w ramach serwisów Facebook, Messenger, Instagram oraz Whatsapp. Do tego dostęp do 5G (na nadajnikach Plusa), WiFi Calling oraz opcję zamówienia eSIM, w miejsce tradycyjnej plastikowej karty SIM. W przypadku, gdy skończy się limit transferu danych w którymś z pakietów, można konto doładować dodatkowym limitem 1 GB za 3 zł lub 10 GB za 15 zł.

Care4kids w CrossMobile

Wspominałem o widoczności w ofercie specjalizacji właściciela CrossMobile - jest nią aplikacja AI Care4Kids, której to działanie opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji analizującej to, jak dzieci korzystają z usług komórkowych i internetu w smartfonie, w szczególności wychwytuje tu ich zaburzenia nastrojów, objawy depresji i zagrożenie samobójstwem, ale i rozpoznaje przypadki dręczenia czy molestowania.



Korzystanie z tej aplikacji kosztuje 0,99 zł przez pierwsze 2 miesiące, a później jej koszt wynosi w promocji 29,99 zł miesięcznie. Po zakończeniu promocji cena wzrośnie do 49,99 zł miesięcznie.

Przejrzałem też umowę (link), i z ważnych rzeczy trzeba wspomnieć, iż możemy ją podpisać na czas nieokreślony lub określony - 12 lub 24 miesiące. To z pewnością zagwarantuje ceny promocyjne w tym okresie, ale doczytałem też w tej umowie klauzulę inflacyjną/waloryzacyjną, tak więc też nic pewnego, iż będą wynosić dokładnie tyle samo przez całą umowę.

Nie znalazłem w tej umowie zapisów odnośnie aplikacji Care4Kids,- jedynie wzmiankę w regulaminie (link), więc dla pewności czy przypadkiem nie jest ona obowiązkowa, próbowałem skontaktować się z operatorem. Niestety nie udało mi się to, telefon nie jest odbierany, choć w pewnym momencie linia była zajęta (próbował kilka razy dziś około 14:00). Dodatkowo wysłałem nasze zapytania na adres e-mail podany na stronie CrossMobile, ale do publikacji tego tekstu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Tak więc, jeśli skusiliście się na tę ofertę radzimy poczekać,- zwłaszcza, że zapytałem też o to, jak w ogóle działa ta aplikacja. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy o nią ten wpis.