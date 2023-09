Red Bull Mobile wraca! Na start, pół roku nielimitowany internet mobilny

O tym, że Red Bull Mobile zmienił barwy, i przeszedł do T-Mobile, informowaliśmy jako pierwsi na koniec lipca w minione wakacje. Dziś przyszedł czas na oficjalną premierę oferty pod nowymi skrzydłami.

We wspomnianym tekście - Tylko u nas: Red Bull Mobile przeszedł z Play do… T-Mobile!, mogliście przeczytać, iż w nowej ofercie Red Bull Mobile pojawi się subskrypcja w cenie 40 zł (pierwszy miesiąc za złotówkę) - z pełnym no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne, na wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB lub 40 GB transferu danych.



Zwróciłem wówczas uwagę, że 40 GB może być za mało, z uwagi na to, iż w subskrypcji Heyah 01 mamy już dwa pakiety - z limitem 20 GB i 40 GB za odpowiednio 19,99 zł i 29,99 zł, więc za 40 zł powinno być przynajmniej 60 GB.

Nowa subskrypcja w Red Bull Mobile

I tak właśnie się stało, w nowej subskrypcji Red Bull Mobile możecie aktywować sobie pakiet za 40 zł, przez pierwszy miesiąc za 1 zł, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz limitem transferu danych na poziomie 60 GB (8,63 GB w roamingu UE).



Tego, czego nie dowiedzieliśmy się wcześniej to fakt, iż przez pierwsze pół roku (do marca włącznie), będzie można korzystać z nielimitowanego transferu - bez limitu danych i prędkości. Oferta dostępna będzie z poziomu aplikacji mobilnej na Androida i iOS, skorzystamy w niej też z eSIM-a.

Goran Markovic, członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska:

Nielimitowany internet z zasięgiem T-Mobile i angażujące doświadczenia ze świata Red Bulla to połączenie, które z pewnością spodoba się niejednemu klientowi. Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na świetną jakość usług telekomunikacyjnych i elastyczność oferty, ale również na wyjątkowe nagrody i niespodzianki, które co tydzień będą czekać w aplikacji Red Bull MOBILE.

1 / 7

Pozostałe podobne subskrypcje na rynku

Trzeba powiedzieć, iż obrodziło nam w ostatnich latach w oferty subskrypcyjne u naszych operatorów, ale zerknijmy tylko na te zbliżone cenowo.

a2mobile

Zaczynając alfabetycznie od a2mobile i od ich wczorajszej nowej oferty subskrypcyjnej - za 34,90 zł mamy pakiet z limitem 55 GB transferu danych, a za 44,90 zł - 65 GB. Nie skorzystamy jednak z niego w roamingu w UE, z pakietu można korzystać tylko w kraju.



Całość obsługiwana jest przez panel na stronie moje.a2mobile lub w aplikacji mobilnej, a co ciekawe, nie trzeba tu przechodzić specjalnie procedury przeniesienia numeru z dotychczasowej oferty na kartę a2mobile, jej klienci mogą sobie samodzielnie włączyć subskrypcję, dodając do konta kartę płatniczą.

Mobile Vikings

Już od dłuższego czasu subskrypcja dostępna jest w Mobile Vikings - w dwóch pakietach i podobnych cenach, co w a2mobile. Pierwszy za 35 zł zawiera limit 60 GB (tak więc ten pakiet będzie najbardziej konkurencyjny dla Red Bull Mobile, przynajmniej od marca 2024 roku), a za 45 zł - 80 GB.



nju mobile

W nju mobile subskrypcja za 29 zł miesięcznie, też mamy limit transferu danych na poziomie 60 GB, ale dopiero po dwóch latach stażu, w Red Bull Mobile jest od razu na start.



Orange Flex

Pozostaje jeszcze Orange Flex i subskrypcja za 35 zł miesięcznie, w której to skorzystamy z limitu 45 GB transferu danych.



Tak więc, Red Bull Mobile startuje ze swoją subskrypcją w otoczeniu mocnej konkurencji. Z pewnością, zachęci do niej osoby, które będą chciały skorzystać z nielimitowanego transferu danych za 40 zł, nawet na te pół roku. To jedyna opcja w subskrypcji w tej cenie z takim pakietem, w Orange Flex kosztuje ona dodatkowe 45 zł miesięcznie, a więc łącznie 80 zł.

Szczegóły nowej subskrypcji Red Bull Mobile znajdziecie na stronie operatora oraz w aplikacji mobilnej - na Androida, do pobrania z Google Play i na iOS, do pobrania z App Store.