Subskrypcja czy oferta na kartę - co lepsze?

Subskrypcje vs oferty na kartę

Zacznijmy od korzystania z tego typu ofert. Na dziś w zasadzie niewiele się różnią tego typu oferty - wykupowane pakiety możemy obsługiwać z poziomu aplikacji, wliczając w to ich opłacanie - cykliczne i automagiczne. W każdej chwili możemy z nich zrezygnować czy wznowić.

Jest chyba tylko jedna, aczkolwiek zasadnicza różnica - w większości ofert na kartę mamy kumulowanie niewykorzystanego transferu danych, w subskrypcji czy wykorzystamy 3 GB czy 30 GB z pakietu, od nowego miesiąca zaczynamy od poziomu bazowego.

Jak z cenami i zawartością pakietów? Sprawdźmy.

Subskrypcja vs oferta na kartę w zasięgu Orange

Dla przejrzystości porównania, zdecydowałem się na porównanie najdroższego (miesięcznego) pakietu w ofercie na kartę i zestawienie tego z jedną z z dostępnych subskrypcji w podobnej cenie.

W zasięgu Orange mamy dwie subskrypcje - Orange Flex i nju mobile, w zasięgu Play jedną - Mobile Vikings, Plus jedną - a2mobile, a w zasięgu T-Mobile już dwie - Heyah 01 i Red Bull Mobile. Oczywiście wszystkie porównywane pakiety zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, sprawdzamy więc tylko ceny i dostępny limit transferu danych.

W Orange na kartę najdroższy pakiet kosztuje 39 zł miesięcznie. Zawiera on 80 GB transferu danych w miesiącu - 40 GB z pakietu, 40 GB z aktywacji w aplikacji Mój Orange oraz dodatkowo 17,5 GB z doładowania kwotą 35 zł i 10 GB za doładowanie online. Łącznie ponad 100 GB w miesiącu. Licząc jeszcze promocję gigabajtów za darmo, dochodzi kolejne 200 GB miesięcznie, razem 300 GB.



W subskrypcji Orange Flex za 35 zł mamy 45 GB transferu danych oraz jedną dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem - więc to tylko ta jedna przewaga na ofertą na kartę. W subskrypcji nju mobile za 29 zł miesięcznie z kolei mamy 20 GB na start, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB. Z bonusów dodatkowych jest tylko dostęp do Telewizji mobilnej.

Subskrypcja vs oferta na kartę w zasięgu Play

Najdroższy pakiet w ofercie na kartę Play kosztuje 45 zł miesięcznie i zawiera 60 GB transferu danych, do tego w ramach promocji dodatkowych gigabajtów dochodzi 400 GB miesięcznie, łącznie 460 GB - jednak bez kumulowania transferu danych.



Ten drobny szczegół może sprawić, że w zasięgu Play, to subskrypcja będzie korzystniejsza dla niektórych osób, a taką oferuje Mobile Vikings z kumulacją do poziomu około 1 TB danych. Subskrypcja ta kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera 60 GB transferu danych w miesiącu. Nie ma darmowych gigabajtów, ale za to te niezużyte nie przepadają.

Subskrypcja vs oferta na kartę w zasięgu Plus

W Plus na kartę najdroższy pakiet kosztuje 40 zł miesięcznie - zawiera on 50 GB transferu danych - 35 GB z pakietu i 15 GB z doładowania oraz 10 GB z aktywacji w aplikacji iPlus, razem 60 GB. Do tego darmowe gigabajty - 150 GB co miesiąc przez rok i na koniec bonus jednorazowy 200 GB.



W subskrypcji a2mobile za 44,90 zł co miesiąc dostajemy 65 GB transferu danych, no ale nie ma kumulacji, jak GigaBanku w Plus na kartę oraz nie ma RLAH w roamingu UE. Ten fakt może dyskwalifikować też tańszy pakiet za 34,90 zł, gdzie jest 55 GB transferu danych, ale też do wykorzystania tylko w kraju.

Subskrypcja vs oferta na kartę w zasięgu T-Mobile

W T-Mobile na kartę najdroższy pakiet,- podobnie jak w Play kosztuje 45 zł i zawiera 60 GB transferu danych + darmowe gigabajty 12x400 GB.



W Red Bull Mobile subskrypcja kosztuje 40 zł, a limit transferu danych mamy na poziomie 60 GB. Natomiast w Heyah 01 koszt jest niższy 29,99 zł miesięcznie, ale i niższy limit transferu danych - 40 GB.

Subskrypcja czy oferta na kartę - co lepsze?

Jak widać, jeśli chodzi o dostępny transfer danych i związaną z nim kumulację niewykorzystanego transferu, oferty na kartę mają sporą przewagę nad subskrypcjami. Wydaje się więc, że te wszystkie subskrypcje to taki twór łączący niektóre zalety ofert na kartę i abonamentów, ale z ofert na kartę nie przejmuje istotnej kumulacji, a z abonamentów przejmuje istotną wadę - brak elastyczności, która jest też dostępna w ofertach na kartę.

W ofertach na kartę możemy zrezygnować z pakietu, jak niewiele rozmawiamy przez telefon czy niewiele wysyłamy wiadomości, ewentualnie przeznaczać na nie środki z doładowań, a intensywnie korzystać ze zgromadzonego z bonusów transferu danych (przynajmniej w niektórych ofertach), włączając w to komunikatory, a więc i rozmowy tekstowe, audio czy wideo.

