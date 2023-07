ePłatności już w mObywatelu. Pierwsi użytkownicy aplikacji mogą opłacać podatki

mObywatel w odświeżonej wersji 2.0 zadebiutował dwa tygodnie temu. I choć niektórzy użytkownicy aplikacji mobilnej nadal borykają się z problemami, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe funkcje i przywraca usługi, które na premierę nie działały. Dziś wystartowały testy mobilnych płatności i opłacania zobowiązań finansowych wobec urzędów.

W chwili obecnej tylko jeden urząd w Polsce bierze udział w testach. Jest to Urząd Miasta Bydgoszczy (choć pojawiają się sygnały, że są też prowadzone w innych miastach). To właśnie użytkownicy z tamtego rejonu będą mogli od dziś, za pomocą aplikacji mObywatel opłacić 3. ratę podatku od nieruchomości (płatną do 15 września). Jak tłumaczy Minister Cyfryzacji - płatność to zaledwie kilka kroków realizowana z wykorzystaniem kodu BLIK. Warto dodać, że podatek opłacicie również w mObywatelu na komputer.

A do czego przydadzą się ePłatności w mObywatelu? Choć początkowo usługa nie będzie oferowała zbyt wielu rozbudowanych funkcji, w przyszłości ma być ich znacznie więcej. Ministerstwo zapowiada, że w niedługim czasie pojawi się m.in.:

opłacanie swoich zobowiązań finansowych wystawionych przez różne urzędy

otrzymywanie powiadomie o nowych płatnościach i zbliżającym się terminie płatności

płatność z wykorzystaniem BLIK-a

pobieranie potwierdzenie płatności

przeglądanie wszystkich zrealizowanych zobowiązań

mObywatel. Nowe funkcje co miesiąc

Co ciekawe, Minister Cieszyński w rozmowie z Radiem Wrocław zapowiedział, że użytkownicy mObywatela mogą spodziewać się przynajmniej jednej nowości w aplikacji miesięcznie. Choć nie zdradzał szczegółów związanych z planami na przyszłość, już teraz wiadomo, że w przyszłym miesiącu na urządzeniach mobilnych pojawi się tymczasowe mPrawo Jazdy. 7 sierpnia świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy będą mogli zasiąść za kółkiem w oczekiwaniu na tradycyjne, plastikowe Prawo Jazdy (które też pojawi się w aplikacji). Uprawnionym do kierowania dokumentem będzie cyfrowe tymczasowe mPrawo Jazdy wydawany na okres oczekiwania na wyrobienie pełnoprawnego dokumentu - co może potrwać nawet 30 dni.

Minister w wywiadzie radiowym podkreślił również, że zespół odpowiedzialny z mObywatela pracuje nad rozwiązaniem zgłaszanych problemów i implementacją niektórych pomysłów użytkowników. Zaktualizowane mają być różne dokumenty oraz usługi dostępne w aplikacji, by były równie czytelne i wygodne w obsłudze, co mDowód. Przepisanie na nowo funkcji zajmie jednak trochę czasu - warto uzbroić się w cierpliwość. Cieszyński przypomina również, że dla wprowadzenia ePłatności na obszarze całej Polski, wymagane są odpowiednie przepisy.

Natomiast oprócz tego chcemy wprowadzić taką możliwość już powszechnie, na podstawie ustawy, to jest ustawa o administracji. Tutaj czekamy na wyznaczenie terminu rozpatrywania tej ustawy przez Sejm, no bo ona musi faktycznie przez ten Sejm przejść, żebyśmy mogli się z tym problemem zmierzyć i wdrożyć usługę na poziomie całego kraju.

- to fragment wypowiedzi w Radiu Wrocław z 27.07.2023 r.

Nowe funkcje w mObywatelu. Co przyniesie przyszłość?

Warto też przypomnieć, jakie zapowiedziane usługi pojawią się w mObywatelu w najbliższej, choć nieokreślonej, przyszłości: