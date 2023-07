Gdzie można wykorzystać dowód w mObywatel?

Tak więc, gdzie możemy wykorzystywać nasz dowód w mObywatel? Najlepiej odpowiedzieć najpierw na pytanie, gdzie z niego nie skorzystamy? Są to tylko dwa przypadki - można powiedzieć, że sporadyczne:

przy składaniu wniosku o nowy dowód w urzędzie, a więc raz na 10 lat

przy przekraczaniu granicy kraju, a więc głównie na lotniskach

Wykorzystanie dowodu w mObywatel w bankach

Wiem, że zaraz powiecie, iż w bankach też jeszcze nie można. Ok, ale to zaraz wpis ten by się zdezaktualizował, gdyż we wszystkich bankach w Polsce będziemy mogli się nim legitymować - przy zakładaniu rachunków, zaciąganiu kredytów czy wpłatach lub wypłatach gotówki, już od 1 września tego roku, a więc już niemal za miesiąc.

Wykorzystanie dowodu w mObywatel w firmach telekomunikacyjnych czy energetycznych

Kolejne sytuacje, w których najbardziej doskwierał do tej pory brak uznawania dowodu w aplikacji mObywatel, to podpisywanie umów z firmami telekomunikacyjnymi na abonament czy rejestracje kart SIM w ofertach na kartę.

Teraz już tego problemu nie ma, już kilka dni po udostępnieniu nowej wersji mObywatel 2.0, Orange i T-Mobile poinformowali, iż dowód w mObywatel będzie honorowany w ich salonach i punktach sprzedaży.



W T-Mobile doskonale zdajemy sobie sprawę, że klienci cenią cyfrowe rozwiązania, które ułatwiają życie, dlatego już od dziś mogą potwierdzić swoją tożsamość przy zawarciu umowy lub rejestracji karty SIM dzięki aplikacji mObywatel, wykorzystując do tego mDowód.

Wystarczy smartfon z aplikacją mObywatel, w której macie swój dokument tożsamości i możecie się nim posługiwać, jako zamiennikiem przy podpisywaniu umowy w salonie Orange czy rejestracji numeru na kartę.

Oczywiście, zmiana ta dotyczy wszystkich firm telekomunikacyjnych w Polsce, więc bez obaw możecie udać się do salonu któregokolwiek z nich bez plastikowego dowodu w kieszeni, wystarczy smartfon z aplikacją mObywatel.

Tak samo załatwicie temat nowej umowy na prąd czy gaz w firmach energetycznych czy jakichkolwiek innych, które do tej pory wymagały do potwierdzenia tożsamości okazanie fizycznego dowodu osobistego.

Wykorzystanie dowodu w mObywatel w placówkach Poczty Polskiej

Plastikowy dowód osobisty okazywaliśmy do tej pory również przy odbieraniu od listonosza listu poleconego czy musieliśmy go okazywać już w placówce pocztowej Poczty Polskiej z awizo. Od 14 lipca tego roku nie jest to już konieczne.



Korzystając z aplikacji mObywatel, klienci Poczty Polskiej mogą odebrać przesyłki rejestrowane (np. list polecony, paczkę pocztową, przesyłkę kurierską Pocztex). O możliwości użycia aplikacji, zamiast dowodu osobistego, informują naklejki na drzwiach wejściowych do placówek pocztowych i ich filii.

Wyjątek stanowią tutaj usługi finansowe, świadczone w Poczcie Polskiej (np. usługi bankowe i ubezpieczeniowe, wpłaty na rachunki bankowe, przekazy pocztowe) z uwagi na to, co pisałem w przypadku banków. Jednak od 1 września 2023 roku, równie przy tych usługach, wystarczający będzie dowód w aplikacji mObywatel.

Wykorzystanie dowodu w mObywatel u notariusza

Chyba najmniej oczywistym miejscem, w którym możemy już posługiwać się dowodem w aplikacji mObywatel są kancelarie notarialne - o czym przekonał się już minister cyfryzacji Janusz Cieszyński:

Myślę, że jeszcze to trochę potrwa zanim notariusze przekonają się do tej formy weryfikacji tożsamości - to taki efekt nowości, na które pewne grupy zawodowe patrzą z podejrzliwością, ale myślę, iż z czasem uda się wyeliminować ten problem. Zwłaszcza od momentu, kiedy i banki zaczną honorować dowód osobisty w mObywatel.

Wykorzystanie dowodu w mObywatel w urzędach

Żadnych problemów z dowodem w mObywatelu nie powinniście mieć we wszelakich urzędach - wojewódzkim, miejskich czy gminnych. Wszystkie urzędy samorządowe w Polsce mają obowiązek uznawania dowodu w aplikacji mObywatel.



minister cyfryzacji Janusz Cieszyński:

Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do wszystkich samorządów pismo informujące o wejściu w życie nowych przepisów. W sieci dostępne są materiały szkoleniowe. Zachęcam urzędników, żeby zapoznali się z nową formułą potwierdzania tożsamości. Pamiętajmy, że mDowód został zrównany z dowodem tradycyjnym i każdy obywatel ma prawo się nim okazywać.

Jak skorzystać z dowodu w aplikacji mObywatel

Na koniec pozostaje przypomnieć, jak w ogóle skorzystać z dowodu w aplikacji mObywatel i potwierdzać swoją tożsamość. Sposoby na to są trzy. Pierwszy to wizualny, w którym osoba potwierdzająca naszą tożsamość sprawdza mDowód w naszej aplikacji pod kątem:

naszej fotografii,

hologramu (zmienia on barwę przy poruszaniu smartfonem),

daty ostatniej aktualizacji danych,

zegara (powinien pokazywać aktualną datę i godzinę),

elementów dynamicznych: ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę,

grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.

Druga metoda nazwana została jako funkcjonalna, a więc proszeni jesteśmy o wyświetlenie np. certyfikatu czy uruchomienie którejś funkcji aplikacji. Jeśli te metody są niewystarczające, pozostaje trzecia metoda - kryptograficzna, a więc wykorzystująca weryfikator tożsamości wbudowany w aplikację mObywatel.



Wystarczy w niej dla potwierdzenia swojej tożsamości lub sprawdzenia czyjejś, wybrać z ekranu głównego odpowiednią opcję w menu na dole: Kod QR i Zeskanuj kod QR lub Pokaż kod QR.