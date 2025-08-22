WhatsApp wie co dobre. Dzwonienie wygodniejsze niż kiedykolwiek

WhatsApp nie zwalnia tempa i ponownie zaskakuje użytkowników nowością, która ma szansę zmienić sposób, w jaki radzimy sobie z nieodebranymi połączeniami.

Chociaż pisanie tekstów to wciąż najważniejszy sposób w jaki wykorzystujemy komunikatory internetowe, to tuż za tym jest na podium dzwonienie. W końcu są takie rzeczy, które łatwiej przekazać słownie niż wystukiwać szybko tekst. Co jednak gdy nie możemy się dodzwonić do wybranej osoby, a nijak nam w smak pisać? WhatsApp szykuje a to metodę.

Dzwonienie wygodniejsze niż kiedykolwiek – brak odzewu? Zostaw wiadomość

W najnowszej wersji beta aplikacji na Androida (2.25.23.21), która została udostępniona w Google Play Beta Program, pojawiła się funkcja umożliwiająca nagranie wiadomości głosowej w przypadku, gdy odbiorca nie odbierze połączenia. To rozwiązanie jest już dostępne dla części testerów, a w najbliższych tygodniach trafi do kolejnych użytkowników bety.

Nowość ta przypomina tradycyjną pocztę głosową, ale zamiast czekać na sygnał, gdy ktoś nie odbierze naszego połączenia, na dole ekranu pojawia się dedykowany przycisk, dzięki któremu możemy natychmiast nagrać i wysłać wiadomość głosową. Co ważne, taki skrót pojawia się również bezpośrednio w oknie czatu, w którym doszło do nieodebranego połączenia, co zdecydowanie ułatwia szybkie przekazanie informacji.

Dzięki temu zamiast próbować ponownie lub pisać długą wiadomość tekstową, możemy od razu nagrać krótką notatkę głosową. Odbiorca odsłucha ją wtedy, gdy będzie miał na to czas, a powiadomienie o nieodebranym połączeniu pozostanie widoczne w aplikacji. Dzięki temu użytkownicy zyskują dwa szybkie sposoby na przekazanie ważnych informacji: mogą zostawić wiadomość głosową lub – jeśli wolą – skorzystać z przypomnienia o nieodebranym połączeniu, które WhatsApp wprowadził już wcześniej.

Funkcja nagrywania wiadomości głosowej po nieodebranym połączeniu jest obecnie dostępna tylko dla wybranych testerów wersji beta na Androida, ale w najbliższych tygodniach powinna trafić do szerszego grona użytkowników. To kolejny krok w kierunku zwiększenia wygody i elastyczności komunikacji na WhatsAppie – bez względu na to, czy preferujemy rozmowy głosowe, czy szybkie notatki.

Źródło: wabetainfo