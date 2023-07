Samorządy dostaną fundusze na wsparcie cyberbezpieczeństwa. Ile?

Jakiś czas temu pisaliśmy o raporcie NIK krytykującym i wytykającym władzy brak aktywności w kwestii edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. Raport ten wskazywał, że w przypadku ataku hakerskiego państwo nie będzie w stanie nam pomóc, co oznacza jedno - musimy radzić sobie sami. Jednakże, od tamtego czasu można dostrzeć pewne pozytywne zmiany w zakresie informowania obywateli o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Regularnie pojawiają się poradniki i wskazówki, które mają nas chronić przed atakami hakerów, a także inicjatywy mające na celu pomóc nam w sprawdzaniu, czy nasze dane zostały uwolnione do sieci, w tym loginy i hasła.

Strona bezpiecznedane.gov.pl, dostępna po zalogowaniu się przez Profil Zaufany, umożliwia nam przeglądanie informacji, czy nasze dane znalazły się w opublikowanych zbiorach danych w sieci. Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało poradnik "Bezpieczny smartfon", z którego dowiadujemy się jak dbać o prywatność naszych danych w komórkach - co z perspektywy afer związanych z Pegasusem może wydawać się zabawne.

Teraz poznajemy dalsze działania Ministerstwa Cyfryzacji jak i całego rządu. Ze względu na obecną sytuację geopolityczną, wzrost liczby ataków i incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem stwarza konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa - także obywateli. Od dziś do końca września samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Do gmin, powiatów i województw trafi prawie 1,9 mld złotych. Udzielenie grantów przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników jednostek samorządów terytorialnych w dziedzinie ochrony danych oraz bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Umożliwią one także przeprowadzenie audytów mających potwierdzić poziom odporności na cyberzagrożenia oraz wdrożenie mechanizmów wzmacniających odporność na ataki z przestrzeni cybernetycznej.

Cyberbezpieczny Samorząd. Prawie 2 mld zł dla samorządów na wsparcie cyberbezpieczeństwa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt jest skierowany do ponad 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województw. Samorządy mogą przeznaczyć środki na ​​​​​​​opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz specjalistyczne szkolenia. Pieniądze mogą być również przeznaczone na zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo poinformowało teraz, że Cyberbezpieczny Samorząd ruszył też w województwie podlaskim. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Projekt zakłada wzmocnienie cybernetyczne wszystkich jednostek samorządowych w województwie podlaskim: 115 gmin, 17 powiatów (w tym 3 miast na prawach powiatu) i samorządu województwa. Na jego realizację przeznaczamy niespełna 65 milionów złotych. które trafi do województwa podlaskiego

- mówił podczas konferencji wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

Wnioski można składać od 19 lipca do 30 września br. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw.