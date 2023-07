Nowy mObywatel 2.0 już dostępny! Co nowego w aplikacji?

Wszyscy już mogą pobierać aktualizację mObywatel 2.0

Jak zapowiadano, tak faktycznie się stało. Dziś, 14 lipca 2023 roku, w sklepach z aplikacjami takimi jak App Store czy Sklep Google Play, pojawiła się aktualizacja aplikacji mObywatel. Co istotne, mObywatel 2.0 nie jest osobną aplikacją, lecz aktualizacją dotychczasowej wersji, która po prostu zastąpi stary wygląd. Jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie — a jeśli macie włączone automatyczne uaktualnianie aplikacji w nocy, to dziś obudziliście z zainstalowaną nową wersją mObywatela na swoim smartfonie. Co musicie wiedzieć o nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0?

mObywatel 2.0 — co zmienia się w aplikacji?

Jak niedawno informował Grzegorz Ułan, który mógł wcześniej przyjrzeć się nowej wersji aplikacji, mObywatel 2.0 to aplikacja napisana praktycznie od zera, co widać zarówno po wyglądzie, jak i sposobie korzystania ze wszystkich funkcji. Pod względem funkcjonalnym zrezygnowano tu z osobnej aplikacji do weryfikacji tożsamości mWeryfikator, z której nikt nie korzystał i zaszyto ją w nowej wersji mObywatela.

Oprócz weryfikacji tożsamości — prawnie usankcjonowane od 14 lipca (dzisiaj), za pomocą aplikacji mObywatel 2.0 będziemy mogli logować się do wszystkich stron e-administracji, bez konieczności logowania Profilem Zaufanym — wystarczy zaledwie zeskanowanie aplikacją kodu QR, wyświetlanego na stronach logowania. Ogromna wygoda. Do tego w ramach aplikacji mObywatel 2.0 udostępniony został nam moduł mDowód, którego nie należy utożsamiać 1:1 z naszym plastikowym dowodem osobistym. mDowód ma swoją osobną serię oraz numer, i wprawdzie będzie można się nim legitymować niemal wszędzie, ale wyłączone z tego będzie przedstawianie go w bankach jako dokumentu tożsamości — do końca wakacji, ani nie będzie też honorowany przy wyjeździe za granicę oraz przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty.

Jeśli chodzi o kwestię designu aplikacji, to należy zaznaczyć — co zresztą widać od razu po włączeniu mObywatela 2.0 — że zmienił się zupełnie ekran główny i poszczególne ekrany dostępne z dolnego menu. Kafelki na ekranie głównym z naszymi dokumentami możemy dowolnie przesuwać, zamieniać, ukrywać czy dodawać nowe w ustawieniach aplikacji. Działa też w pełni logowanie biometrią i możemy przy tym zadecydować czy potwierdzać je dodatkowo kodem PIN, przy czym kod PIN będzie wymagany podczas logowania aplikacją do stron e-administracji.

Jak donosił Grzegorz Ułan, w wersji beta nie działała jeszcze jedna nowość, czyli moduł e-płatności. Niemniej, operatorem wszystkich płatności zostanie Polski Standard Płatności BLIK. Dojdzie do tego na jesieni możliwość zastrzegania numeru PESEL.

mObywatel 2.0 może napotkać nieco problemów. W tej chwili aplikacja ledwo działa

W związku z ogromnym zainteresowaniem nową wersją aplikacji i — nie bójmy się tego przyznać — nowym etapem w cyfryzacji w naszym kraju, całość na moment pisania tego artykułu działa… no właśnie, niemalże nie działa. Okazuje się, że chęć skorzystania z mDowodu i poznania wszystkich nowości jest na tyle ogromna, że jest problem z załadowaniem jakiejkolwiek karty w aplikacji.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy związane z tym, że cokolwiek nie spróbują zrobić, to wyświetla się błąd z informacją o braku Internetu. W moim przypadku za to kłopot jest nieco inny — po kliknięciu w którąś z opcji mam do czynienia z białym ekranem „ładowania”, który zwyczajnie nie znika. Przez najbliższych kilka dni mogą wystąpić podobne problemy — pozostaje liczyć, że wkrótce zostanie to naprawione, gdyż na ten moment paradoksalnie wypadałoby nosić ze sobą plastikowe dokument; te w aplikacji zwyczajnie się nie ładują.