Polska ma skończyć ze śmieciówkami i samozatrudnieniem. Tego chce Unia

Około 1 miliona osób, które dotychczas pracowało na umowach zlecenia, oraz 1,5 miliona przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wkrótce mogą zostać uznane za pracowników na etacie. Ten wymóg dotyczyć ma pracowników platform internetowych, ale ograniczenie go do wąskiej grupy pracujących będzie bardzo trudne i tylko teoretyczne. Wszystko dlatego, że dla platform internetowych pracują także kurierzy, kierowcy czy dostawcy jedzenia.

Celem nowych przepisów jest oczywiście jest poprawa warunków pracy tych pracowników, aby zapewnić im lepsze zabezpieczenie socjalne, godziwe wynagrodzenie i odpowiednie prawa pracownicze, które przysługują osobom zatrudnionym na etacie. Jak informuje forsal.pl, według ekspertów, ten wymóg będzie obowiązywał wszystkich pracowników w polskiej gospodarce, zarówno w firmach prywatnych, jak i w sektorze publicznym. Oznacza to, że zasada domniemania zatrudnienia na etacie będzie miała zastosowanie do szerszej grupy pracowników, co może wpłynąć na sposób funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki i wymagać od pracodawców spełnienia odpowiednich warunków zatrudnienia oraz przestrzegania praw pracowniczych.

Test przedsiębiorcy nadejdzie? Unia ma wywierać presję na szybkie wdrożenie nowych przepisów

Przypominajmy, że w 2019 roku planowano już podjęcie takiego kroku w kontekście jednoosobowych działalności gospodarczych. Brany pod uwagę był tzw. "test przedsiębiorcy" w celu odróżnienia osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą na własny rachunek, wykonując usługi dla wielu różnych kontrahentów, a osobami, które w praktyce działają jak pracownicy na etacie, ale są zatrudnione jako "przedsiębiorcy" w celu uniknięcia przepisów dotyczących zatrudnienia.

W tym samym artykule forsal.pl czytamy wypowiedź Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, potwierdzającą, że istnieje presja na przyjęcie przepisów dotyczących domniemania zatrudnienia na etacie do końca obecnego roku. To może wiązać się z koniecznością dostosowania polskich regulacji związanych z zatrudnieniem do standardów i wytycznych Unii Europejskiej w zakresie warunków pracy, ochrony pracowników i praw pracowniczych.