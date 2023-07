Już na początku przyszłego miesiąca do aplikacji mObywatel trafi funkcja, która z pewnością ucieszy świeżych kierowców. Już nie będziecie musieli czekać na plastikowe prawo jazdy, by siąść za kółkiem.

mObywatel 2.0 zadebiutował równy tydzień temu. Nowa aplikacja mobilna, nowy serwis internetowy i nowe dokumenty - w tym mDowód zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym. W odświeżonej apce mobilnej znajdziemy m.in. mDowód i inne cyfrowe dokumenty, Usługi i funkcje, które ułatwiają życie obywateli, (np. naruszenie środowiskowe, bezpieczny autobus), usprawniony interfejs i intuicyjną nawigację (choć tu są zdania podzielone) oraz personalizowany ekran startowy.

Aplikacja przyda się także świeżo upieczonym kierowcom, którzy nie mogą się doczekać, by usiąść za kółkiem samochodu i zdobywać doświadczenie na polskich drogach. Obecnie trzeba czekać na wydanie "plastikowego" prawa jazdy, który jest jednocześnie dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem a to może trwać od kilku do 30 dni. To zmieni się jeszcze w tym roku. Jak informuje Minister Cyfrysyzacji, prace są na ukończeniu i cyfrowe, tymczasowe mPrawoJazdy - cyfrowa wersja dokumentu dostępnego z poziomu aplikacji mObywatel - pojawi się 7 sierpnia.

Tymczasowe mPrawo Jazdy już 7 sierpnia w mObywatel

Chcemy, aby młodzi ludzie mogli jak najszybciej cieszyć się możliwością korzystania z nowo uzyskanych uprawnień- wyjaśnił.

- tłumaczy Janusz Cieszyński zapowiadając, że przez 30 dni, czekając na wydanie plastikowego dokumentu, młodzi kierowcy będą mogli jeździć na dokumencie elektronicznym. Co to znaczy? Dzięki zmianom w aplikacji i prawie, nowi kierowcy, którzy pozytywnie zdali egzamin na kat. B, B1, A, A1, A2, AM, B+E, T, będą mogli legalnie poruszać się po polskich drogach niemal natychmiast, pod warunkiem, że korzystają z mObywatela. Informacja o nabyciu uprawnień trafi automatycznie do Centralnej Ewidencji Kierowców. W aplikacji mObywatel pojawi się powiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu i możliwości pobrania tymczasowego elektronicznego Prawa Jazdy. Cyfrowy dokument będzie ważny przez 30 dni, co pozwoli na prowadzenie pojazdu w czasie, w którym plastikowy dokument jest przygotowywany.