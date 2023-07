mObywatel 2.0 - problemy z działaniem aplikacji. Zabierzcie dokumenty ze sobą

mObywatel 2.0 zadebiutował zgodnie z planem

Jak obiecywano, tak zrobiono. Dziś, 14 lipca 2023 roku, w sklepach z aplikacjami takimi jak App Store czy Sklep Google Play, pojawiła się aktualizacja aplikacji mObywatel. Jak tłumaczyłem w artykule na temat premiery nowej wersji aplikacji, mObywatel 2.0 nie jest osobną aplikacją, lecz aktualizacją dotychczasowej wersji, która po prostu zastąpi stary wygląd. Jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie — a jeśli macie włączone automatyczne uaktualnianie aplikacji w nocy, to dziś obudziliście z zainstalowaną nową wersją mObywatela na swoim smartfonie.

Najważniejsze nowości? mDowód, mObywatel 2.0 zamiast Profilu Zaufanego, dużo lepszy design i możliwość modyfikacji niemal każdej części aplikacji oraz nadchodzący moduł e-płatności. Wszystko wygląda naprawdę świetnie, a nowa wersja aplikacji to kolejny ogromny krok w stronę cyfryzacji. Są jednak pewne kłopoty…

Użytkownicy narzekają na mObywatel 2.0. Serwery nie wytrzymują

Ogromne zainteresowanie nową wersją aplikacji sprawiło, że całość dzisiaj (14 lipca) z rana… no właśnie, niemalże nie działa. Okazuje się, że chęć skorzystania z mDowodu i poznania wszystkich nowości jest na tyle wielka, że jest problem z załadowaniem jakiejkolwiek karty w aplikacji czy uwierzytelnieniem swoich danych. Jeśli nie zdążyliście tego zrobić chwilę po północy, kiedy zainteresowanie było dużo mniejsze, to w najbliższym czasie możecie mieć z tym spory problem.

Twitter, jak i komentarze pod naszym dzisiejszym artykułem, pokazują, że sytuacja nie jest najbardziej kolorowa. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy związane z tym, że cokolwiek nie spróbują zrobić, to wyświetla się błąd z informacją o braku Internetu. W moim przypadku za to kłopot jest nieco inny — po kliknięciu w którąś z opcji mam do czynienia z białym ekranem „ładowania”, który zwyczajnie nie znika. Przez najbliższych kilka dni mogą wystąpić podobne problemy — pozostaje liczyć, że wkrótce zostanie to naprawione, gdyż na ten moment paradoksalnie wypadałoby nosić ze sobą plastikowe dokument; te w aplikacji zwyczajnie się nie ładują. Centralny Ośrodek Informatyki pisze na Twitterze:

W związku z dużym zainteresowaniem mObywatel, u niektórych użytkowników pojawiły się problemy techniczne w działaniu aplikacji. Pracujemy nad tym, żeby rozwiązać je jak najszybciej.

Kiedy sytuacja się poprawi, od razu Was o tym poinformujemy. Na ten moment jednak stan mObywatel 2.0 jest daleki od ideału — i niestety, przez obciążenie serwerów, tylko nieliczni mogą cieszyć się nową wersją aplikacji.