W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa - Bezpieczny Autobus. Dzięki niej sprawdzimy, czy pojazd do którego wsiadamy jest bezpieczny, ma ważne badania techniczne i uzyskamy aktualne dane z państwowego rejestru.

Debiut mObywatel 2.0, który miał miejsce przed kilkunastoma dniami, wzbudził tak duże zainteresowanie wśród użytkowników chcących przeprowadzić aktualizację i aktywować nowy dokument, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. O problemach z dostęp do dokumentów cyfrowych z poziomu aplikacji pisaliśmy tuż po pojawieniu się w App Store i Google Play nowej wersji. Użytkownicy zgłaszali m.in. błędy serwera, problemy z uwierzytelnianiem, logowaniem, brakiem niektórych usług, itp. Wraz z kolejnymi dniami Ministerstwo Cyfryzacji informowało o rozwiązywaniu usterek i uruchamianych kolejnych elementach usługi, które działały w poprzedniej odsłonie mObywatela i przestały być dostępne po aktualizacji. Teraz dowiadujemy się, że w aplikacji pojawiło się nowe narzędzie - Bezpieczny Autobus. Co oferuje i jak działa?

Bezpieczny Autobus już w aplikacji mObywatel. Co oferuje nowa usługa?

Bezpieczny autobus nie jest nową usługą, jednak dopiero teraz pojawia się w aplikacji mObywatel. Dostępna pod adresem bezpiecznyautobus.gov.pl pozwala znaleźć najważniejsze informacje o pojeździe, na przykład czy ma ważne badania techniczne i polisę OC. Dzięki wprowadzeniu Bezpiecznego Autobusu do aplikacji, w wygodny i szybki sposób otrzymamy informacje pochodzące z państwowej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego otrzymasz raport z dokładnymi danymi o sprawdzanym autobusie. Usługa pozwala na sprawdzenie m.in.:

czy pojazd ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy pojazd jest wyrejestrowany albo kradziony,

dane techniczne, na przykład liczbę miejsc w autobusie,

stany licznika z badań technicznych. Informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku.

Pojazd, który nie ma ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC, nie może poruszać się po drodze.

Funkcja pozwala sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, to znaczy autobus, autokar i bus. W usłudze udostępniamy dane pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce. A to oznacza, że nie będzie możliwości sprawdzenia danych autobusów zarejestrowanych w innych krajach.

A już za kilkanaście dni - 7 sierpnia w mObywatelu pojawi się jeszcze jeden dokument. Tym razem to tymczasowe prawo jazdy, które będzie udostępniane świeżo upieczonym kierowcom tuż po zdanym egzaminie i którzy czekają na wydanie tradycyjnego prawa jazdy (które także będzie dostępne z poziomu aplikacji mobilnej). Więcej o tej usłudze przeczytacie w naszym tekście Wiemy kiedy w mObywatel pojawi się tymczasowe mPrawo Jazdy!