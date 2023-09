Ekologia według Apple. Firma stawia na produkty neutralne węglowo

Apple od lat mówi nam, że jest firmą stawiającą na ekologię. Już w 2020 r. udało jej się osiągnąć neutralność węglową - w działalności korporacyjnej na całym świecie. Kolejnym krokiem jest strategia na 2030 rok. Zakłada ona osiągnięcie neutralności węglowej całego łańcucha wartości. Pomóc w tym może 75-procentowa redukcji emisji gazów cieplarnianych względem poziomów z 2015 roku. Nie są to jednak puste słowa, bo za wieloma postulatami mają iść czyny. Wczorajsza prezentacja "Wonderlust" przyniosła premiery iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max. W trakcie wydarzenia zaprezentowano także nowe modele zegarków Apple Watch, które mają być pierwszym sprzętem Apple neutralnym węglowo. Co to znaczy w praktyce?

Apple Watch Series 9 i SE z nową opaską sportową, oraz Apple Watch Ultra 2 z nową opaską Trail lub Alpine musiały spełnić kilka warunków, by były uznane za neutralne węglowo: 100 procent czystej energii w procesach wytwarzania i eksploatacji produktu, 30 procent (wagowo) materiałów z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych, 50 procent transportu bez wykorzystania drogi lotniczej. To pozwoliło na obniżeniu emisji o conajmniej 75%. Do kompensacji pozostałej emisji, Apple korzysta z wysokojakościowych uprawnień, uzyskując w ten sposób całkowitą neutralność węglową produktu. Nowe smartwatche posiadają certyfikat wystawiony przez firmę SCS Global Services, która jest liderem standardów i certyfikacji środowiskowych.

Jednym z ruchów mających mieć większy wpływ na środowisko jest całkowita rezygnacja ze skórzanych akcesoriów z logo nadgryzionego jabłka. Skórzane etui, paski, i inne produkty zastąpione są przez te, wykonane z FineWoven. To materiał materiał wytwarzany w 68 procentach z wtórnie przetworzonych odpadów pokonsumenckich:

Tkanina FineWoven jest subtelnie błyszcząca i miękka w dotyku niczym zamsz. Dostępne są wykonane z niej etui i portfele MagSafe do iPhone’a, a także karbowany pasek magnetyczny i pasek z klamrą nowoczesną do Apple Watch.

Apple z pierwszym neutralnie węglowo produktami

Apple mocno wierzy w nowy materiał. Firma podaje, że produkcja tkaniny FineWoven jest mniej emisyjna niż obróbka skóry. Wraz z premierą iPhone'a 15 i Apple Watch Series 9 kroki te przybliżają Apple do celu wyznaczonego już na rok 2025, jakim jest 100-procentowy udział metali z recyklingu w najważniejszych komponentach. Pomóc ma w tym także przeprojektowana opaska sportowa do zegarków, która zawiera teraz 82 procent przędzy z recyklingu zużytych sieci rybackich. Apple zachęca także klientów, którzy chcieliby przejść na nowy, neutralny węglowo model Apple Watch, by przynieśli swoje stare sprzęty w rozliczeniu, a Apple odnowi je dla kolejnego właściciela lub bezpłatnie podda recyklingowi.

Wiele można zarzucić Apple, ale sposób w jaki opowiadają o ekologii i zmianach - robi wrażenie. Nie dziwi więc fakt, że inne firmy również zaczęły mówić o tym, jak chcą dbać o środowisko i w jaki sposób wykorzystują nowoczesne technologie do zmniejszenia lub całkowitego zredukowania śladu węglowego. Nie da się jednak ukryć, że lwia część tych opowieści to czysty marketing. Chciałbym wierzyć, by wszystkie etapy powstawania produktów sprzedawanych na masową skalę działały w oparciu o niskie emisje i z poszanowaniem środowiska. Coś mi jednak mówi, że tak nie jest i przyklejanie zielonego listka jest wyłącznie na pokaz...