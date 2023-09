iPhone 15 Pro - wszystko, co musisz wiedzieć

No i stało się — Apple oficjalnie pokazało iPhone 15 Pro i Pro Max. Co zaoferują nam najmocniejsze smartfony od Apple z 2023 roku?

iPhone 15 Pro — procesor i wygląd. Co się zmieniło?

iPhone 15 Pro oraz Pro Max mają nowy chip, czyli A17 Pro, oferujący jeszcze więcej niż jego wcześniejsza generacja — lecz podstawowe modele mają A16 Bionic, które do tej pory mogliśmy znaleźć w iPhone’ach 14 Pro i Pro Max. A17 Pro pod każdym względem jest szybszy od swoich poprzedników — a Apple zapewnia, że chip ten może konkurować z procesorami w pecetach.

Do tego mamy tutaj całkowicie nowe GPU, szybsze o nawet 20 procent, które jest „największym redesignem w historii”. Wprowadzono tutaj nawet ray tracing. iPhone 15 Pro ma być kolejnym elementem Apple w podboju gamingu — firma z Cupertino chce, aby był to najlepszy smartfon do gier wideo. Padły słowa „nowa era gier mobilnych", ale na takie odważne stwierdzenia jeszcze poczekajmy. Niemniej, Apple ma coraz większą chrapkę na gaming. Niezwykle ważne ogłoszenie — najnowsza odsłona Assassin's Creed z konsol pojawi się na smartfonie, i to nie przez chmurę; to pierwszy taki przypadek w historii.

Do tego nowe modele Pro mają nieco bardziej zaokrągloną obudowę wykonaną z tytanu. Dla porównania, poprzednie modele wykorzystywały aluminium w podstawowych modelach oraz stal nierdzewną w modelach Pro. Tytan ma zapewnić lepszą wytrzymałość i wpłynąć pozytywnie na wagę samych smartfonów, więc jest to zmiana jak najbardziej na plus — i bez dwóch zdań pasująca do nazewnictwa Pro.

Plecki nie zmieniły się znacznie — iPhone 15 Pro jest bardzo podobny do zeszłorocznej linii flagowców giganta z Cupertino. Do wyboru mamy teraz za to następujące kolory: gwiezdna czerń, srebro, tytan i ciemny niebieski. Chociaż paleta barw brzmi całkiem nieźle, to wszystkie te kolory są nieco wyblakłe i trzeba przyznać, że całości nieco brakuje polotu — ale o gustach się nie dyskutuje, więc co kto lubi.

iPhone 15 Pro — wyświetlacz

Mamy tu panel OLED (SuperRetina XDR) z technologią ProMotion, co oznacza, że odświeżanie obrazu może osiągnąć nawet 120 Hz, a maksymalna jasność rośnie nawet do 2000 nitów. Obie wartości są jednak dynamicznie regulowane w zależności od tego co akurat robimy z telefonem. iPhone 15 Pro, tak jak jego poprzednik, posiada już funkcję Always On Display, co oznacza, że nawet gdy telefon leży sobie nieużywany, może cały czas na przykład pokazywać godzinę czy powiadomienia.

Ekran iPhone'a 15 Pro ma 6,1 cala, a iPhone'a 15 Pro Max — 6,7 cala. W iPhone 15 Pro mamy najcieńsze ramki w historii smartfonów, za sprawą właśnie tytanowej ramki. W tym roku już wszystkie iPhone’y mają Dynamic Island — nie jest to już więc wyjątek dla modeli z dopiskiem „Pro” w nazwie. Pozostaje więc czekać, aż coraz więcej deweloperów będzie dostosowywać swoje aplikacje do „dynamicznej wyspy”.

iPhone 15 Pro — aparaty. Rewolucja?

W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z gigantycznym skokiem jakości pod względem aparatów w modelach Pro. iPhone 14 Pro i Pro Max wprowadzał przede wszystkim nowy sensor Sony o rozdzielczości 48 MP i rozmiarze 1/1.3 cala. Główny aparat rejestrował wideo w proporcjach 16:9 przy 60 klatkach na sekundę, a maksymalna rozdzielczość wzrosła z 4K do 8K. Pozostałe dwa aparaty również otrzymały nowe matryce — co prawda nadal o rozdzielczości 12 MP, ale w przypadku teleobiektywu mieliśmy już 7, a nie 6 soczewek i dwukrotny oraz trzykrotny zoom, a obiektyw ultra-wide dostał nową, większą matrycę co zagwarantowało lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu.

Po tegorocznym iPhonie 15 Pro możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych aparatów umożliwiających robienie jeszcze lepszych, bardziej szczegółowych zdjęć i nagrywanie wideo w najwyższej jakości. Mowa jest między innymi o obiektywie telefoto — ma on 12 MP i dzięki niemu będzie można uzyskać pięciokrotne przybliżenie. Do tego mamy tutaj nowe możliwości przetwarzania obrazu, które w połączeniu z aparatami mogą zostawić konkurencję daleko w tyle.

Do tego mamy tutaj stabilizację w trzech osiach, 10 000 mikroregulacji na sekundę, czyli dwukrotnie więcej, niż w iPhonie 14 Pro. Główny obiektyw to nadal 48 MP, a obiektyw ultraszerokokątny będzie miał 12 MP i zapewni dużo lepszy tryb nocny, a do tego będą wszystkie nowości dotyczące zdjęć portretowych. Jest więc spory progres względem zeszłorocznego modelu. iPhone 15 Pro pozwoli na nagrywanie wideo 4K60 ProRes 4K.

iPhone 15 Pro — nowe funkcje

Do tego Apple zdecydowało się na odejście od klasycznych „klikalnych” przycisków i zastąpiło je nieruchomym przyciskiem bocznym i przyciskami głośności wykorzystującymi technologię pojemnościową znaną chociażby z przycisku Początek, który w nowej formie zadebiutował w iPhonie 7. Dzięki temu mamy wrażenie, że klikamy guzik, który w istocie… wcale nie klika. iPhone 15 Pro otrzymały również nowy przełącznik Dzwonek/Cisza — a dokładnie przycisk czynności, który możemy znać z Apple Watch Ultra. Oprócz przełączania między dwoma trybami głośności, ma oferować znacznie więcej możliwości: między innymi: Dostępność, Skróty, Tryb cichy, Aparat, Latarka, Tryb skupienia, Lupa, Tłumacz, Notatki głosowe. No i pamiętajmy o tym, że USB-C oficjalnie już zastąpiło Lightning!

iPhone 15 Pro — ceny

Wiele zapowiadało nadchodzące podwyżki, więc kwota — chociaż przeraża — nie jest szczególnym zaskoczeniem. iPhone 15 Pro z najmniejszą dostępną pamięcią wewnętrzną został wyceniony na 999 USD, a w Polsce cena ta wynosi 5999 PLN. Jeśli chodzi o wersję Pro Max, to za najmniejszy wariant przyjdzie nam zapłacić 1 199 USD, czyli 7199 PLN. iPhone 15 Pro Max z 1 TB pamięci kosztuje za to 9 599 PLN. Smartfony te więc staniały! Co Wy na to?