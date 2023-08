Blockchain to nie tylko kryptowaluty. Technologia ma ogromny potencjał

Kiedy słyszymy blockchain, w większości myślimy od razu o kryptowalutach. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu, jednak nie wszystko oparte na blockchainie musi skupiać się na cyfrowych aktywach. Zacznijmy właśnie od tego, czym w ogóle jest blockchain.

„Łańcuch bloków” to rozproszona baza danych, która daje możliwość zapisywania i śledzenia zasobów wewnątrz sieci utworzonej przez jej użytkowników. Blockchain można nazwać cyfrową księgą, która rejestruje wszystkie operacje oraz transakcje. Co istotne, każdy blok w łańcuchu jest powiązany z poprzednimi blokami, tworząc odporny na manipulacje zapis wszystkich transakcji. Zapewnia to bezpieczeństwo i legalność operacji. Warto również zaznaczyć, że blockchain jest dystrybuowany do każdego użytkownika podłączonego do sieci i może być także zweryfikowany przez każdego z uczestników sieci.

Właśnie te aspekty blockchaina są kluczowe dla nowatorskiego i bez dwóch zdań odważnego projektu Digital Hub Warsaw w Bayerze. Dzięki tej technologii każdy uczestnik ma taki sam dostęp do informacji przechowywanych w systemie - wszystko jest dużo bardziej przejrzyste i sprawia, że zarządzanie jest dużo łatwiejsze oraz zwyczajnie pewniejsze. Gdzie zostanie to wykorzystane?

W rolnictwie. Firma Bayer we współpracy z BlockApps stworzyła platformę o nazwie TraceHarvest, która jest w pełni oparta na łańcuchu bloków - i w tym miejscu należy zaznaczyć, że nie ma absolutnie niczego wspólnego z kryptowalutami, tokenami NFT czy czymkolwiek podobnym. Jak więc to będzie działać?

Po co ten blockchain w rolnictwie?

Przede wszystkim, TraceHarvest pozwoli wszystkim klientom na dokładne śledzenie całego cyklu życia spożywanego jedzenia - zaczynając od poziomu samych ziaren. Dzięki temu każdy owoc, każde warzywo czy zboże nie będzie kryło przed nami żadnych tajemnic, gdyż będziemy mieli wgląd w całą historię tej żywności. Obecne rozwiązania na rynku nie są w stanie zagwarantować takiej dokładności i dostarczyć klientom wiedzy na taką skalę. Projekt Digital Hub to zatem naprawdę doskonała sprawa, bowiem zdrowe odżywianie to przede wszystkim świadome odżywianie.

Druga zaleta, to fakt, że dzięki temu Bayer będzie miał zdecydowanie lepsze spojrzenie na całą żywność - co jest o tyle istotne, że firma w końcu jest dostawcą nasion. Praca Digital Hub sprawi więc, że Bayer będzie w stanie nie tylko zapewniać nowatorskie modele biznesowe czy ustalać ceny w oparciu o wyniki z TraceHarvest, ale również dopilnować tego, czy wszystkie niezbędne przepisy są przestrzegane oraz kontrolować ślad węglowy. To w istocie sytuacja win-win, na której skorzystają również sami klienci.

Co jest niezwykle istotne, jeśli dane zostaną raz wprowadzone do blockchaina, to nie można już ich usunąć - technologia pozwala na wgląd dosłownie we wszystko i zapisuje wszelkie wykonane operacje, dzięki czemu platforma daje możliwość wnikliwego monitoringu.

Kilka słów dotyczących strony technicznej

TraceHarvest korzysta z Solidity - obiektowego języka programowania do wdrażania inteligentnych kontraktów na platformach blockchain, znanego między innymi z Ethereum. Umożliwia to wzbogacenie platformy o przeprowadzanie głosowań, crowdfunding, lub właśnie śledzenie całego cyklu produktów rolnych. Całość oparta jest na wielowęzłowym tak zwanym enterprise blockchainie, który jest zbudowany w chmurze AWS.

Nowatorskie podejście do rolnictwa. Co więcej - możesz brać w tym udział

Digital Hub Warsaw w Bayerze w nowatorski sposób podchodzi do zagadnień, których na co dzień nawet byśmy nie postrzegali w kontekście blockchaina. TraceHarvest to projekt, który zwiększy świadomość zarówno klientów, jak i samej firmy Bayer - jednak w każdym przypadku na pierwszym miejscu zyskują na tym klienci, czyli my sami.

Co również jest niezwykle istotne - jeśli projekt zrobił na Was wrażenie i chcecie być częścią usprawnienia rolnictwa, możecie poszerzyć innowacyjną załogę Digital Hub Warsaw w Bayerze. Idealna propozycja dla wszystkich osób doświadczonych lub zainteresowanych projektami technologicznymi w obszarach Life Science. Wspólnie z gigantyczną firmą Bayer możecie zmienić rolnictwo, zajmując takie stanowisko jak Software Engineer, Data Scientist, Product Manager, Data Engineer, Data Steward, IT Architect, IT Analyst lub Cyber Security Specialist.

Blockchain nie musi oznaczać scamów czy utraty dużej sumy pieniędzy w krótkim czasie. To technologia przyszłości z wielkimi perspektywami, która może zostać wykorzystana w dobrych celach - a projekt Digital Hub jest tego perfekcyjnym przykładem. Czasem warto zdecydować się na odważne rozwiązania, gdyż jak widać, są w stanie zachwycić.

