Apple Watch Series 9 i Ultra 2 już bez tajemnic. Co się zmieniło?

Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 to zegarki, które właśnie trafiły do portfolio Apple. Oznacza to, że dotychczasowi użytkownicy Watchy mają spory orzech do zgryzienia. Czy to już czas pomyśleć o wymianie na nowszy model? Oto argumenty przygotowane przez Apple.

Już od dłuższego czasu premiery Apple ciężko nazwać przełomowymi. Dość powiedzieć, że o możliwościach nowych urządzeń dowiadujemy się sporo przed ich premierą. Nie inaczej było w przypadku najnowszych zegarków Apple Watch. Co konkretnie amerykańskie przedsiębiorstwo ma do zaoferowania swoim wiernym klientom? Rzućmy okiem na specyfikację nowych zegarków stanowiących funkcjonalne uzupełnienie możliwości iPhone'a.

Apple Watch Series 9: w środku to zupełnie nowy zegarek

Choć z zewnątrz Apple Watch Series 9, od starszych modeli, można odróżnić wyłącznie po kolorach, wewnątrz przeszedł na tyle poważną zmianę, że ciężko mówić o odgrzewaniu kotleta. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy funkcji zdrowotnych zegarka. Zgodnie z zapewnieniami Apple, te mają być monitorowane jeszcze dokładniej. Szczególnie istotne zmiany dotyczą śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Nowością jest również odpowiedzialny za lokalizację układ Apple U2. Będzie on sporym usprawnieniem dla usługi Znajdź.

Bardzo istotną zmianą, względem poprzednich generacji, jest również zupełnie nowy układ SoC – Apple S9. W porównaniu do poprzednika ma zapewnić zegarkowi jeszcze większą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. Zgodnie z deklaracją Apple, Watch Series 9 może pracować bez kontaktu z ładowarką... wciąż przez jeden dzień od pobudki do zaśnięcia (18 godzin). Zmienił się również wyświetlacz, który charakteryzuje się zarówno niższą jasnością minimalną (1 nit) jak i wyższą jasnością maksymalną (2000 nitów).

Pojawiły się również usprawnienia w oprogramowaniu, takie jak integracja aplikacje Zdrowie z Siri. Niestety, na ten moment działająca wyłącznie w języku angielskim i chińskim.

Nowe gesty

Apple Watch Series 9 potrafi wykrywać ruch palca. Przy pomocy dwukrotnego stuknięcia palcem wskazującym o kciuk można np. odbierać i kończyć połączenia. Do działania tej funkcji konieczna była integracja informacji z różnych czujników, w tym akcelerometru, żyroskopu czy... czujnika tętna.

Zegarek Apple Watch Series 9 pojawi się standardowo w dwóch rozmiarach:. Dostępne wersje kolorystyczne to: różowa, złota, srebrna, szara i czerwona.

Pojawią się również trzy warianty z obudową ze stali, złota, srebrna i szara:

Apple poinformowało, że począwszy od 12 września zaprzestaje sprzedaży akcesoriów wykonanych ze skóry. Dotyczy to również pasków do zegarka. Te zostaną zastąpione innymi, ekologicznymi materiałami. Skóra zniknie również z pasków powstających we współpracy z firmą Hermes.

Ceny Apple Watch Series 9 startują od 399 dolarów amerykańskich za model podstawowy, oraz od 499 dolarów za model z łącznością mobilną. W Polsce cena podstawowego modelu to 2249 złotych.

Apple Watch Ultra 2: co się zmieniło?

Zmian doczekał się również Apple Watch Ultra. Co konkretnie się pojawiło? Między innymi nowy wyświetlacz, którego jasność maksymalna to aż 3000 nitów. Pojawiły się również nowe tarcze, a także usprawnienia w zakresie monitorowania treningu kolarskiego. Zegarek wciąż wytrzymywać ma do 36 godzina na baterii, co w świecie zegarków sportowych nie jest zachwycającym wynikiem.

Podobnie jak w przypadku Apple Watch Series 9, wewnątrz znalazł się nowy układ SoC – Apple S9.

Ceny Apple Watch Ultra 2 zaczynają się od 799 dolarów amerykańskich.