Unia Europejska chce więcej stacji ładowania samochodów. I to już za dwa lata

Rada Europejska podpisała dziś rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, które jest ważnym element pakietu "Gotowi na 55" (Fit for 55). Zostało ono przedstawione przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. Pakiet zakłada, że do 2030 r. kraje europejskie zmniejszą emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 r. zapewnić UE neutralność klimatyczną. Podpisane rozporządzenie ma pozwolić to sektorowi transportu znacznie ograniczyć swój ślad węglowy. Na jego podstawie kraje członkowskie będą musiały:

do 2025 r. zainstalować co 60 km wzdłuż najważniejszych unijnych korytarzy transportowych (tzw. transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T) stacje o mocy co najmniej 150kW do szybkiego ładowania samochodów osobowych i dostawczych

zainstalować co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T i co 100 km wzdłuż szerszej kompleksowej sieci TEN-T stacje o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW do ładowania samochodów ciężarowych. Proces ten należy rozpocząć od 2025 r., a zakończyć do 2030 r.

do 2030 r. we wszystkich węzłach miejskich i co 200 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T umieścić stacje tankowania wodoru, obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki

do 2030 r. porty morskie przyjmujące pewną minimalną liczbę dużych statków pasażerskich lub kontenerowców zapewnić im dostęp do energii elektrycznej pobieranej z lądu

do 2025 r. lotniska zapewnić samolotom podczas postoju elektryczność przy wszystkich bramkach, a do 2030 r. przy wszystkich stanowiskach oddalonych

Dodatkowo, w punktach ładowania i tankowania użytkownicy pojazdów elektrycznych lub zasilanych wodorem będą mogli być w stanie łatwo płacić kartami płatniczymi lub zbliżeniowo, bez konieczności posiadania abonamentu, a ceny muszą być w pełni przejrzyste. Natomiast operatorzy punktów ładowania lub tankowania będą musieli zapewnić użytkownikom pełne elektroniczne informacje o dostępności punktów, czasie oczekiwania i cenach na stacjach.

Co dalej? Podpisane rozporządzenie czeka teraz na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE. Następnie wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie.