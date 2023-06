Chętniej zrezygnujemy z Facebooka, niż z Netfliksa. Raport "Cyfrowy ślad technologii"

Serwis the:protocol udostępnia raport "Cyfrowy ślad technologii. Cyfrowa ekologia w życiu Polaków". Dowiadujemy się z niego kilku ciekawych rzeczy na temat tego, co zrobić, by bardziej świadomie korzystać z technologii.

Świadomość Polaków w obszarze ekologii cyfrowej, czyli dziedziny zajmującej się minimalizacją negatywnego wpływu technologii na środowisko naturalne, jest dopiero w fazie rozwoju. Niemniej jednak, respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, którego efektem jest wspomniany raport, nie mają wątpliwości, że konieczne jest wprowadzenie zmian w ich cyfrowych zachowaniach. Ponadto, są już gotowi na modyfikację niektórych postaw w pracy i w domu.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie the:protocol dowiadujemy się m.in.,że niemal połowa badanych (47%) jest gotowa ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, jeśli przełoży się to na zwiększenie ochrony środowiska. 37% ankietowanych zredukowałoby korzystanie z serwisów audio z podobnych przyczyn, a 36% z video. Ponadto, aż 42% respondentów byłoby skłonnych zmniejszyć użycie technologii towarzyszących pracy zdalnej i hybrydowej, takich jak kamery internetowe i spotkania online, ze względów ekologicznych. Warto zaznaczyć, że 40% badanych przewiduje wzrost roli ekologii cyfrowej w nadchodzących latach i jej wpływ na nasze korzystanie z technologii. Co więcej, aż 65% specjalistów IT świadomie czyści swoje służbowe skrzynki mailowe oraz odłącza naładowany sprzęt od sieci w celu oszczędzania energii.

Świadomość Polaków w zakresie ekologii cyfrowej

Jak się okazuje, inflacja i rosnące koszty życia są niespodziewanymi sojusznikami ekologii cyfrowej. Według ankietowanych Polaków, aktualne koszty energii stanowią bodziec do bardziej świadomego korzystania z urządzeń cyfrowych zarówno w czasie prywatnym (41% badanych) jak i w pracy (40%). Podobny odsetek respondentów wskazywał również na wzrastającą rolę zrównoważonego wykorzystania internetu w obu sferach życia. Innymi słowy, rosnące wydatki związane z energią sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna myśleć o tym, jak mogą ograniczyć zużycie energii poprzez bardziej odpowiedzialne korzystanie z urządzeń cyfrowych.

Z pełnym raportem "Cyfrowy ślad technologii. Cyfrowa ekologia w życiu Polaków" możecie zapoznać się na stronach the:protocol.

Raport „Cyfrowy ślad technologii” został oparty na wynikach badania, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie the:protocol między grudniem 2022 roku i styczniem 2023 roku. Kalkulacje śladu cyfrowego przygotowane zostały przez firmę Plan Be Eco na podstawie wyników badania. Pomiar przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza online) na grupie 742 respondentów w wieku 18-65 lat posiadających pracę. W próbie badawczej uwzględniona została grupa 311 pracowników i pracownic branży IT, w której znalazły się m. in role w obszarach: programowania, testowania, project managementu, projektowania i obsługi sieci komputerowych.

Źródło: informacje prasowe