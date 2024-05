Garmin Venu to seria zegarków, która łączy w sobie to co najlepsze pod względem sportowym oraz funkcji smart. Wyposażone w ekrany AMOLED zegarki mają świetne opinie, a teraz dodatkowo można je kupić w bardzo dobrej cenie.

Garmin Venu w świetnych cenach

Polski Amazon bacznie monitoruje ceny w Polsce i w przypadku wielu popularnych produktów, szczególnie z zakresu elektroniki konsumenckiej, stara się oferować najniższe ceny. Tak jest między innymi w przypadku zegarków Garmina, które obecnie można nabyć na tej platformie w naprawdę dobrych cenach. Co więcej nie jest to żadna czasowa promocja, wygląda na to, że Amazon obniżył ceny na stałe, być może chcąc pozbyć się zapasów magazynowych. Nie ma zatem co za bardzo zwlekać z decyzją bo do wzięcia jest kilka bardzo ciekawych modeli. O tym co oferują zegarki z serii Venu możecie szerzej przeczytać w naszym zestawieniu, dlatego tutaj nie będę się nad tym rozwodził.

Wystarczy wspomnieć, że wszystkie modele będące w promocji posiadają piękne ekrany AMOLED, monitorują podstawowe parametry życiowe i pozwalają śledzić wiele aktywności sportowych, a przy tym moim skromnym zdaniem również świetnie wyglądają. Niewątpliwą zaletą jest też wsparcie dla płatności zbliżeniowych Garmin Pay obecne w każdym z wymienionych modeli. Jeśli zatem szukacie zegarka albo dobrego pomysłu na prezent, to warto się nimi zainteresować. A jakie modele mamy w promocji?

Dla Pań polecamy Garmin Venu 2S dostępny obecnie w wersji szarej za 1020,79 zł, o 200 złotych mniej od kolejnej najtańszej oferty w Polsce. Ciekawie wygląda też bazowy Garmin Venu Sq 2, który ma podobne możliwości jak Venu 2, ale kwadratową kopertę i nie można na nim słuchać muzyki. W zamian za to w wersji szarej lub zielonej kosztuje niewiele ponad 850 złotych. Jeśli szukacie większego zegarka to warto spojrzeć na Venu 2 Plus w wersji szarej, który kosztuje 1254,32 zł, a oferuje między innymi możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (jeśli jest w zasięgu połączenia Bluetooth z telefonem). Znacznie taniej można nabyć też najnowsze modele Venu 3/3S, które dostępne są w wielu kolorach w cenie około 1725 złotych, o 150-250 złotych taniej niż w innych sklepach w Polsce. Co więcej Amazon oferuje dla niektórych modeli możliwość rozłożenia płatności na 5 rat, więc myślę, że warto skorzystać z tej propozycji.